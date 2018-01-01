简介 迈入Jordan品牌30周年庆典，

即刻见证非凡现场，上脚今秋最炙手可热的新品球鞋。

飞翔意志，成就传奇。

活动地址 洛克·外滩源中实大楼

上海市黄浦区虎丘路14号

预约报名 场馆开放时间 2015 年10月1日至13日

12:00-22:00

注意事项 1. 线上成功预约报名者，将获得活动现场快速进入资格。若错过预约，您仍可亲临飞翔总署排队入场体验，重温伟大时刻

2. 因上海外滩将在10月1日至3日的16:00-22:00进行交通管制，此时间段内场馆将不开放排队通道

