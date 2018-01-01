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飞翔总署
JORDAN 30TH
选购JORDAN系列
简介
迈入Jordan品牌30周年庆典，
即刻见证非凡现场，上脚今秋最炙手可热的新品球鞋。
飞翔意志，成就传奇。
活动地址
洛克·外滩源中实大楼
上海市黄浦区虎丘路14号
预约报名
场馆开放时间
2015 年10月1日至13日
12:00-22:00
注意事项
1. 线上成功预约报名者，将获得活动现场快速进入资格。若错过预约，您仍可亲临飞翔总署排队入场体验，重温伟大时刻
2. 因上海外滩将在10月1日至3日的16:00-22:00进行交通管制，此时间段内场馆将不开放排队通道
WALTER IOOSS摄影长廊
细数JORDAN品牌30年来的辉煌瞬间
和重要纪事。
伟大殿堂
30个年头，30个箱子，30个故事
致敬JORDAN品牌30周年。
JORDAN品牌30周年相馆
穿上你最喜欢的JORDAN球鞋，
记录下它的动人故事和最美瞬间。
JORDAN品牌30周年相馆
展示你在上场之前就已经决定要拿下胜利的决心，
胜由我定。
球鞋试穿体验
系紧鞋带，让武装了最新科技的JORDAN品
牌篮球鞋带你起跳升空。