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飞翔总署

JORDAN 30TH
选购JORDAN系列
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简介 迈入Jordan品牌30周年庆典，
即刻见证非凡现场，上脚今秋最炙手可热的新品球鞋。
飞翔意志，成就传奇。
 活动地址 洛克·外滩源中实大楼
上海市黄浦区虎丘路14号
 预约报名 场馆开放时间 2015 年10月1日至13日
12:00-22:00
 注意事项 1. 线上成功预约报名者，将获得活动现场快速进入资格。若错过预约，您仍可亲临飞翔总署排队入场体验，重温伟大时刻
2. 因上海外滩将在10月1日至3日的16:00-22:00进行交通管制，此时间段内场馆将不开放排队通道

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WALTER IOOSS摄影长廊

细数JORDAN品牌30年来的辉煌瞬间
 和重要纪事。

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伟大殿堂

30个年头，30个箱子，30个故事 致敬JORDAN品牌30周年。

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JORDAN品牌30周年相馆

穿上你最喜欢的JORDAN球鞋， 记录下它的动人故事和最美瞬间。

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JORDAN品牌30周年相馆

展示你在上场之前就已经决定要拿下胜利的决心， 胜由我定。

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球鞋试穿体验

系紧鞋带，让武装了最新科技的JORDAN品 牌篮球鞋带你起跳升空。

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