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球鞋阵地
JORDAN 30TH
选购JORDAN系列
球鞋阵地
JORDAN品牌30周年球鞋系列发售规则现已揭晓，
更多飞翔装备，等你入手。
AIR JORDAN 11 RETRO LOW
承袭空中飞人将正装带入赛场的运动时尚理念，
首创性地将专利皮革运用到运动鞋款当中。
Air Jordan 11 Retro Low 采用来自元年
高帮鞋款的经典黑/正红配色方案，
以出色风采诠释飞翔。
AIR JORDAN 13 RETRO
以 1998 年经典款型为灵感，
水泥灰鞋尖与白色加垫皮革鞋面和
红色翻毛皮设计，营造惊艳外观。
完美承袭元年款经典造型。
飞翔总署发售
NIKE.COM及
耐克淮海店发售
飞翔总署发售
AIR JORDAN 14 RETRO LOW
自 1999 年元年款问世以来的首次回归。
该款型从问鼎全球极速境界的汽车所具备的
流畅线条和空气动力设计汲取灵感，
实现革新结构与 OG 材料的巧妙结合。
AIR JORDAN 11 RETRO
该款配色方案采用纯白专利皮革和
光面革，鞋舌标记、飞人标志和
半透明鞋底则以传奇蓝匠心演绎。
能工巧匠让它绽放绰约风采。
AIR JORDAN 1 PINNACLE
棕褐色鞋面和金属铜装饰细节
打造经典元年款型的进阶版本。
未经处理的棕褐色皮革散发出浓郁的
年代感，并将随着时间流逝逐渐呈现出
不同的磨损形态，令每一双鞋
拥有独一无二的个性外观。
耐克淮海店发售
飞翔总署及
晶品JORDAN店发售
NIKE.COM及
耐克淮海店发售
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
全新 Air Jordan 1 Retro High OG 以
Jordan 的大学母校为灵感，采用白色优质
皮革鞋面，饰以亮眼的深粉蓝元素。
AIR JORDAN MTM
MTM系列包含两款产品，意指
过去与现在。其中一款为最新的
Air Jordan XX9，另一款则是
面世已超过30年的Air Jordan 1。
在经典基础上的全面升级
AIR JORDAN 4 RETRO
Air Jordan 4 Retro 元年款于 1999 年
惊艳亮相，现在携经典配色方案
华丽回归，重塑不朽魅力。
科技灰色调令高雅黑色滚磨皮革鞋面
更显奢华气质。
飞翔总署发售
耐克淮海店发售
NIKE.COM及
耐克淮海店发售
AIR JORDAN 7 RETRO
女生专属的AJ 7 RETRO将以全新配色
演绎截然不同的飞翔风格。
简洁流畅的白色鞋面，
棱角鲜明的黑色中底，
独特的细节点缀。
AIR JORDAN 11 RETRO LOW
灵感来源于乔治城和北卡的经典之战。
深藏青专利皮革和薄雾灰网眼布设计，
彰显利落飞翔风格，再续传奇。
采用独特巴洛克棕配色的
精致全粒面皮革鞋面搭载贵金属镀件。
光泽熠熠的 24K 镀金鞋眼扣、
鞋带标签和鞋带头，与翼形徽标、
鞋舌及后跟标志交相辉映。
AIR JORDAN 1 PINNACLE
耐克淮海店发售
耐克淮海店发售
NIKE.COM及
耐克淮海店发售
AIR JORDAN 8 RETRO
AIR JORDAN 8 RETRO携全新配色
闪耀回归。颇具特色的鞋面交叉绑带和
高帮设计，色彩鲜明的中底纹理。
发售公告
指定线下店铺发售将采取短信登记抽签形式，部分鞋款将在NIKE.com同步发售。
短信格式为：
1. 同一手机号，身份证号，信用卡只可以发送一次，重复发送予以作废。
2. 短信接收号码只做接收短信作用，请勿拨打，详情咨询请拨打店铺电话。
3.中签公告将于指定发售地点在产品发售当天10点公布，消费者需到指定发售店铺查看公告了解中签详情。
4. 发售当天在发售地点营业时间购买产品，凭发短信时登记抽签的本人身份证，同名信用卡完成购买。
5. 所有短信发送截止时间为发售前一天晚上6点。
6. 飞翔总署的现场取鞋时间为上午10:00-12:00。
款式+姓名+身份证前4位后4位+同名信用卡前4位和后4位+尺码
注意：
1. 尺码请填写EUR SIZE，例如：40.0
2. 姓名请确保三个字符，如果单名则需以空格补足，例如：张 三（中间需有一个空格）
短信示例：
812511-909+张 三+31012315+62223375+42.0
短信请发送至：18701760158，正式发售的前三天(以网站实际公布时间为准) 开始接受短信登记。
注意：
球鞋相关信息将可能有所变化，请以页面最新的更新为准。