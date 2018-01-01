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JORDAN 30TH
选购JORDAN系列
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JORDAN飞翔总署

洛克·外滩源中实大楼 上海市黄浦区虎丘路14号

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JORDAN球场

杨浦区双阳北路395弄-1号

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耐克淮海品牌体验店

上海市淮海中路717号

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静安晶品JORDAN店

上海市静安区愚园路68号

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