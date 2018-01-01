已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

JORDAN 30TH

回到主页
选购JORDAN系列
0922_FA15_JD_JordanXXX_Landing_P1_PC.jpg
section-break.jpg
1020_HO15_JD_HOF_GC_jordan30_landing_P2_PC.jpg

JORDAN品牌30周年庆典 ——上海站核心坐标

0923_FA15_JD_JordanXXX_Landing_P2_T2_.jpg

30年，30个伟大瞬间，30个传奇故事， JORDAN品牌30周年，在线为你呈现。

0925_FA15_JD_JordanXXX_landingpage_P3_PC_new.png

时刻关注JORDAN品牌30周年球鞋系列发售信息， 更多飞翔装备，等你入手。

查看JORDAN品牌30周年庆典举办地址， 即刻加入。

1006_HO15_JD_Jordan30th_Pincollection_P4_T1_PC.jpg

收集专属徽章， 庆祝JORDAN品牌30周年。

0922_FA15_JD_JordanXXX_Landing_P5.jpg

全场5V5篮球邀请赛大中华区总决赛开赛在即。 谁能成为天空主宰，敬请拭目以待。

0922_FA15_JD_JordanXXX_Landing_P6.jpg
Loading