AIR JORDAN XXXII LOW PF - 鞋带与 Flyknit 面料巧妙结合，为足部提供舒适支撑

- 后跟和鞋口内侧添加泡棉，营造舒适脚感

- 硬质橡胶鞋底经久耐穿，铸就可驾驭多种地面的出色抓地力