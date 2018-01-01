ZOOM AIR 的工作原理 每一个 Nike Zoom Air 气垫都包含大量极其纤细的纤维， 可在气垫受挤压时抑制它的 扩张度。因此气垫 可以更加快速地恢复到初始形状， 从而赋予足部极致灵敏的运动感受。