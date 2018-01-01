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NIKE AIR ZOOM

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NIKE AIR ZOOM

极致灵敏的缓震配置引爆非凡的运动体验。

ZOOM 缓震配置 篮球和训练专用款

ZOOM 缓震配置 跑步专用款

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ZOOM AIR 的工作原理 每一个 Nike Zoom Air 气垫都包含大量极其纤细的纤维， 可在气垫受挤压时抑制它的 扩张度。因此气垫 可以更加快速地恢复到初始形状， 从而赋予足部极致灵敏的运动感受。

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