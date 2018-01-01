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NIKE ZOOM

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NIKE ZOOM 加压气垫提供非凡灵敏的支撑性能，助你畅享受舒适的比赛体验。

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灵敏迅捷 Nike Zoom 技术将压缩空气与内部纤维出色融为一体，铸就迅速回弹的
灵敏缓震性能，助你热力疾驰。

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选购 NIKE ZOOM 寻找适合不同运动项目的回弹缓震鞋款。

NIKE ZOOM 跑步系列 迈步过程中有效将能量回馈至足部，
推动你不断向前迈进。

NIKE ZOOM 训练系列 在训练过程中提供灵敏的缓震性能，
助你强势驾驭多方位移动。

NIKE ZOOM 篮球系列 Zoom Air 气垫灵敏缓震，以源源不断的动力
助你出色切入、护球、抢篮板。

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NIKE ZOOM 技术 Nike Zoom 是一种回弹缓震技术，历经十多年的研发后于 1995 年正式亮相，
专为不同运动领域追求疾速的运动员匠心打造。

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什么是 NIKE ZOOM？ 缓震系统由匠心排布的 Nike Air 气垫构成，气垫内部为
编织紧密的弹性纤维。轻薄而强大的缓震系统将迈步产生的压力
转化为非凡能量，助力下次迈步。

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NIKE ZOOM 的工作原理是什么？ 在每次迈步后，增压 Zoom Air 气垫内的微细纤维将会压缩，
分散迈步产生的作用力，有效减轻震动。
然后迅速恢复原位，助力下次迈步。

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了解 NIKE 其他创新 了解 Nike 产品如何助力激发惊人运动表现。

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