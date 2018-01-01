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NIKE EPIC REACT

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任我去跑 Nike Epic React Flyknit 跑鞋突破性将柔软、回弹、轻质、耐久四大性能集于一身，全面满足你的跑鞋需求。 现已上市，不容错过。

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柔软又回弹 像枕头般柔软，像弹簧般回弹，
这二者看起来完全相悖。
基于泡棉的独有配方和加热模压工艺，
NIKE REACT 奇迹般将这两大性能融于一体。

以 280mm 男鞋为例，它比上一代跑鞋产品
NIKE LUNAREPIC LOW FLYKNIT 2 还软11%，
而同时能量反馈显著提高。

轻盈奔跑 NIKE EPIC REACT FLYKNIT 跑鞋的中低
由一整块泡棉制成（无中底承托无和胶水），
并结合运算化设计，避免其他不必要的材料，
使其成为市面上同级别最轻跑鞋之一。

耐久 什么是耐久？
我们通过多双跑过至少800公里的
React 鞋款进行了如下测试。
我们邀请测试者穿上它们完成试跑；
当测试者们返回时，我们请他们猜测这双鞋
已经跑过多远距离。
在众多回答中，最远距离为160公里，
甚至有人认为这完全是一双新鞋，
而所有回答的平均距离为24公里。
是的，这就是 Nike React 带来的神奇“错觉”。

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NIKE REACT 科技 点击视频，了解 NIKE 研发团队如何将四大性能巧妙集于
NIKE REACT 一身。

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立即预约门店 REACT LAND 真人像素游戏，
进入柔软、轻盈⽽充满弹力的 React 奇幻想象世界，
亲身体验 React 创新科技，
2分钟刷遍欧亚大陆，
和各路跑者玩家一争高低。

北京
上海
广州
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最好的创新，
总来自于对运动员声音的倾听。
当我们询问运动员们
可以如何进一步改进缓震系统，
他们的答案非常简单：所有一切。
于是，我们接受了这个挑战。

Nike 研发团队历时3年，
不断测试新材质和设计方法。
经过400多次合成加工，
我们最终推出 Nike React 。

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“你们推出了这一不可思议的材质组合，
加以如此流畅的几何结构，
这是前所未有的卓越创新。
正因为此，NIKE REACT 才如此独特。”

ERNEST KIM

Nike 设计创新总监

根据 Nike 运动研究实验室
提供的热点地图数据，设计师们
确定了 Nike React 的准确
用量和位置。

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为了塑造适合鞋款的泡棉，
Nike 的设计师反复研究了
运动员的运动方式、方向、速度和力量。

借助运算化设计，
即通过运算模型来创造流畅的几何设计，
设计师们结合运动员数据进行鞋底塑形，
从而有效增强产品性能。

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