耐久 什么是耐久？

我们通过多双跑过至少800公里的

React 鞋款进行了如下测试。

我们邀请测试者穿上它们完成试跑；

当测试者们返回时，我们请他们猜测这双鞋

已经跑过多远距离。

在众多回答中，最远距离为160公里，

甚至有人认为这完全是一双新鞋，

而所有回答的平均距离为24公里。

是的，这就是 Nike React 带来的神奇“错觉”。

