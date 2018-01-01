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NIKE GRIND

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创新塑就新生 NIKE GRIND 是采用再生工艺由原始的材料和产品 调色加工制成的优质材料。 将有限的资源转化为非凡潜能。

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点燃运动激情， 激发非凡潜能

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鞋类 采用 NIKE GRIND 材料制作的鞋款， 赋予你前所未有的 灵动性能表现。

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服装 NIKE GRIND 材料 在我们的许多服装技术中均有应用， 并帮助着运动员们 在各种运动场地和街头发挥出色表现。

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运动场地地面 运动场、跑道、球场， Nike Grind 材料也被应用于众多场地地面中， 为各种赛事助力。

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今天，NIKE 71% 的鞋类和服装产品中
都用到了 NIKE GRIND 材料，
从纱线和镶边，
到我们部分品质出众的
运动衫和鞋款，
它无处不在。

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我们希望材料的生命能够在从一个产品到另一个产品的转化中能得到延续。 运动鞋在完成其奔跑的使命后重新以跑道的形态出现，继续为世界疾速精英提供助力。 水壶在完成第一轮使命后，也能以足球装备的形式重新回归，亮相重大足球舞台。每一件采用 NIKE GRIND 材料 制作的产品，在设计中都融入了性能方面的审慎考量。

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卷土重来 选购采用 NIKE GRIND 材料制作的产品。

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服装 选购采用 NIKE GRIND 材料制作的 最新服装，助你进一步提升运动表现。

鞋类 查看采用 NIKE GRIND 鞋面材料 制作的最新鞋款，创造全新可能。

鞋款

服装

配件/装备

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