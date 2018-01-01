我们希望材料的生命能够在从一个产品到另一个产品的转化中能得到延续。

运动鞋在完成其奔跑的使命后重新以跑道的形态出现，继续为世界疾速精英提供助力。

水壶在完成第一轮使命后，也能以足球装备的形式重新回归，亮相重大足球舞台。每一件采用 NIKE GRIND 材料

制作的产品，在设计中都融入了性能方面的审慎考量。