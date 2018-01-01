NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
折扣优惠
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
折扣优惠
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
折扣优惠
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
折扣优惠
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/innovation/free-old","contentPath":["innovation","free-old"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"innovation","isSportCategory":true},"success":true}
NIKE FREE
立即选购
女子
男子
儿童
立即定制
加入 FREE 革新
新一代革命性 NIKE FREE 科技结合全新三角星型切割外底，
可随迈出的每一步自由伸缩，赋予鞋款出众的灵活表现。
自由选择
找到适合你的 Nike Free 鞋款，
畅享自由运动体验。
女子
男子
男孩/女孩
女子跑步产品
新一代创新 Nike Free 跑步鞋，与双足灵动贴合，
显著提升动态灵活性，
打造自然奔跑新体验。
女子训练产品
Nike Free 训练鞋旨在
为各种训练提供出色的多向灵活性。
立即购买
立即购买
立即购买跑步鞋款
立即购买训练鞋款
自由选择
找到适合你的 Nike Free 鞋款，
畅享自由运动体验。
女子
男子
男孩/女孩
男子跑步产品
新一代创新 Nike Free 跑步鞋，与双足灵动贴合，
显著提升动态灵活性，
打造自然奔跑新体验。
男子训练产品
Nike Free 训练鞋旨在
为各种训练提供出色的多向灵活性。
立即购买
立即购买
立即购买跑步鞋款
立即购买训练鞋款
自由选择
找到适合你的 Nike Free 鞋款，
畅享自由运动体验。
女子
男子
男孩/女孩
儿童跑步产品
Nike Free 儿童运动童鞋赋予稚嫩双足
出众的缓震和支撑性能，打造自然流畅的迈步体验。
购买男孩跑步产品
购买女孩跑步产品
购买男孩跑步鞋
购买女孩跑步鞋
革命性的 Nike Free 中底采用多向抓地结构设计，
营造动态的跑步体验。
符合人体解剖学的鞋跟形状，
在运动中巧妙贴合地面，
令动作自然灵动。
全新柔软泡棉
带来非凡舒适的缓震性能。
鞋款
所有鞋款
球鞋/钉鞋
跑步
Sportswear
篮球
休闲生活
训练
足球
滑板
网球
高尔夫
足球
棒球/垒球
田径
长曲棍球
儿童鞋款
最新上市
畅销单品
折扣优惠
服装
所有服装
紧身运动服/Nike Pro
慢跑长裤/运动裤
上衣/T恤
长袖T恤
短袖T恤
背心
翻领T恤
保暖/法兰绒T恤
连帽衫
运动衫
毛衣
夹克
马甲
长裤
紧身裤/打底裤
短裤
最新上市
畅销单品
折扣优惠
配件/装备
所有配件/装备
包
运动袜
球类
腰带
手套/无指手套
帽
护臂/臂带
装备
太阳镜
最新上市
折扣优惠
精选推荐
Nike Air
Nike Flyknit
Nike Free
Nike Flyleather
Nike React
Nike Zoom
Nike VaporMax 创新
Nike Doernbecher 系列
黑人历史月系列
Tech Pack
Fleece 系列
基本装备
最新上市
折扣优惠
畅销单品