赤足体验 没有鞋袜束缚，与大地亲密接触，体验质感与温度给感官带来的刺激，这会让你觉得很棒。

这种感觉催生出了自然运动的概念—而 Nike 的使命就是

制造出能够拉近运动员与大地的距离、同时与人的身体及天生的活动能力更协调的鞋款。