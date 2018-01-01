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NIKE FREE
Nike 对自然运动的追求可追溯到
“足部第二层肌肤”的概念—此后经过数十年，才诞生了 Nike Free。
赤足体验
没有鞋袜束缚，与大地亲密接触，体验质感与温度给感官带来的刺激，这会让你觉得很棒。
这种感觉催生出了自然运动的概念—而 Nike 的使命就是
制造出能够拉近运动员与大地的距离、同时与人的身体及天生的活动能力更协调的鞋款。
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NIKE FREE 跑步系列
双密度泡棉带来舒适的缓震效果
和多方位灵活表现。
NIKE FREE 训练系列
巧妙调和舒适性与支撑力，
造就流畅步态。
NIKE FREE 时尚系列
伴随迈步动作灵活伸缩，
为脚底营造自然感受。
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NIKE FREE 的诞生
Nike Free 扩展了鞋类性能—也改变了中底的制造方式。
赤足力量
2001 年，包括托比·哈特菲尔德（Nike 设计师，汀克·哈特菲尔德的兄弟）在内的一行人
造访了斯坦福大学。在此行中，他们观察到教练 Vin Lananna 的田径队
在学院高尔夫球场的草地中赤足训练的情景。
Lananna 分享了他关于赤足训练能强化跑者双足
—进而提高其表现的推测。正是这一推测催生出了 Nike Free。
赤足分析
Nike 运动研究实验室的研究人员们
运用压力分布图、动作捕捉等先进运动科技，
分析运动员在草地中赤足跑步时足尖、脚踝、膝部及臀部的生物力学状态。
这些信息为设计师们开始着手设计
第一版 Nike Free 提供了科学依据。
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