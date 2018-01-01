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为突破、迈出和踢射提供轻质支撑。
轻盈透气，出色支撑
Nike Flyknit 技术运用高强度纤维，打造出针对特定区域实现适当
支撑力、弹性和透气性的轻质鞋面。
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透气结构和特定区域支撑设计
能助你攻克长跑挑战。
NIKE FLYKNIT 篮球系列
结合分别侧重弹性和支撑力的
特定区域设计。
NIKE FLYKNIT 足球系列
袜子般的贴合感带来了非凡的
触球感、控球力和踢射性能。
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NIKE FLYKNIT 科技
Nike 以跑者最常见的反馈为灵感，打造出一款如袜子般贴合，
且具备体育运动所需的支撑力和耐用性的面料。
什么是 NIKE FLYKNIT？
由强韧而轻盈的纱线制成的材质通过梭织工艺融入一体式鞋面中，
从而将运动员的足部稳固固定至鞋台。
NIKE FLYKNIT 的作用机制
单个 Flyknit 鞋面中运用了不同类型的针织式样。
特定区域加大编织密度，赋予足部更强的支撑力；
其他区域则偏重灵活性或透气性。Nike 40 余年来的
足部研究数据决定了不同部位分别应采用哪一种式样。
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