NIKE FLYKNIT 的作用机制 单个 Flyknit 鞋面中运用了不同类型的针织式样。

特定区域加大编织密度，赋予足部更强的支撑力；

其他区域则偏重灵活性或透气性。Nike 40 余年来的

足部研究数据决定了不同部位分别应采用哪一种式样。