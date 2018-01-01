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NIKE FLYKNIT

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NIKE FLYKNIT 为突破、迈出和踢射提供轻质支撑。

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轻盈透气，出色支撑 Nike Flyknit 技术运用高强度纤维，打造出针对特定区域实现适当
支撑力、弹性和透气性的轻质鞋面。

选购 NIKE FLYKNIT
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选购 NIKE FLYKNIT 系列 根据你的运动项目找到具有适当弹性、支撑力和透气性的鞋款。

NIKE FLYKNIT 跑步系列 透气结构和特定区域支撑设计
能助你攻克长跑挑战。

NIKE FLYKNIT 篮球系列 结合分别侧重弹性和支撑力的
特定区域设计。

NIKE FLYKNIT 足球系列 袜子般的贴合感带来了非凡的
触球感、控球力和踢射性能。

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NIKE FLYKNIT 科技 Nike 以跑者最常见的反馈为灵感，打造出一款如袜子般贴合，
且具备体育运动所需的支撑力和耐用性的面料。

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什么是 NIKE FLYKNIT？ 由强韧而轻盈的纱线制成的材质通过梭织工艺融入一体式鞋面中，
从而将运动员的足部稳固固定至鞋台。

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NIKE FLYKNIT 的作用机制 单个 Flyknit 鞋面中运用了不同类型的针织式样。
特定区域加大编织密度，赋予足部更强的支撑力；
其他区域则偏重灵活性或透气性。Nike 40 余年来的
足部研究数据决定了不同部位分别应采用哪一种式样。

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探索其他 NIKE 创新 了解 Nike 产品如何适应并激发惊人运动表现。

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