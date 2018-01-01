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NIKE FLYEASE

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拉紧束带，
开始训练 Nike FLYEASE 创新技术
由 Nike 备受尊崇的设计师团队中的一员开发设计，
可让各年龄段和能力水平的运动员
实现轻松快捷的
穿脱体验。

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锁定贴合 稳固锁定的可调式固定带。

创新穿脱系统 可轻松穿脱的拉链系统，让双足实现轻松进出。

灵活稳固 动态锁定束线，塑就稳固贴合感。

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篮球 锁定贴合结构、稳固的固定带和出色回弹设计，
从跳投到快速突破，
赋予你舒适稳定的穿着体验。

选购男款
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篮球 锁定贴合结构、稳固的固定带和出色回弹设计，
从跳投到快速突破，
赋予你舒适稳定的穿着体验。

选购男款
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跑步 魔术贴粘扣式固定带可拉紧 Flywire 飞线，
在跑步时全程缔造富于支撑力的贴合体验。

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跑步 魔术贴粘扣式固定带可拉紧 Flywire 飞线，
在跑步时全程缔造富于支撑力的贴合体验。

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