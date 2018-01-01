在经过大量试验和出错后，Rudy 的概念终于在 1978 年应用到了 Air Tailwind 中，

并快速推动了跑步领域的向前发展。

但这一概念真正发挥出它的效力，却还要等到近十年后，灵感的火花击中

传奇鞋款设计师汀克·哈特菲尔德：当时，Nike 正试图

以可视化的方式，来展现 Nike Air 的升级实力。