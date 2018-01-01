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NIKE AIR

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NIKE AIR 加压气垫提供非凡灵敏的支撑性能，助你畅享受舒适的比赛体验。

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AIR 创新 一个为实现出色跑步表现而设计的解决方案，最终演进为一种生活方式 —
一场奇特的鞋类实验。

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选购 NIKE AIR 了解我们当前的部分热门鞋款。

NIKE AIR 跑步系列 Air 缓震系统具备出色减震防护效果，
从后跟到足尖实现舒适穿着感受。

NIKE AIR 篮球系列 舒适脚感和出色减震防护表现，
带来舒适迈步体验。

NIKE AIR 时尚系列 融合高性能舒适体验和
富有表现力的设计风格。

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什么是 NIKE AIR？ Nike Air 技术由柔韧坚固的气垫和包含于其中的压缩空气构成，
能够在保证出色结构的基础上，提升鞋款的灵活性和回弹力。Air Sole 气垫具备出色弹力，能有效保持原本的形状，并降低冲击力，
确保鞋款舒适轻盈。

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轻盈耐穿 Nike Air 缓震系统可在不牺牲性能表现的前提下减轻鞋款重量。
鞋款越轻，运动员在运动中消耗的能量就越少。
运动员需要他们的鞋款长时间保有出色的缓震效果。而 Nike Air 的设计目的，
就是提供贯穿鞋款整个寿命周期的缓震性能。

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吸收冲击力 Nike Air 缓震系统能吸收冲击力，并即刻恢复
原状，为身体提供保护。这些创新使得任何一个运动员都能完成
更高强度的运动，同时享有无可挑剔的舒适感受。

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NIKE 档案 AIR MAX 起源 Nike Air 于 1979 年初次面世，但在过去四十年中，历经了无数次更迭和演变。在此过程中，逐渐衍生出一个彼此关联紧密的
Air 技术产品系列，并针对特定活动类型增强了专门化的性能表现。下面，我们将带你回顾该系列历史。

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1978 NIKE AIR SOLE Nike Air 始于航空工程师 Frank Rudy 一个天马行空的构想。
在一次对 Nike 全球总部的造访中，Rudy 给 Phil Knight 带来了一双
装有 Air Sole 气垫原型的跑步鞋 — 而接下来的事，我们都知道了。

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在经过大量试验和出错后，Rudy 的概念终于在 1978 年应用到了 Air Tailwind 中，
并快速推动了跑步领域的向前发展。
但这一概念真正发挥出它的效力，却还要等到近十年后，灵感的火花击中
传奇鞋款设计师汀克·哈特菲尔德：当时，Nike 正试图
以可视化的方式，来展现 Nike Air 的升级实力。

Nike Air Sole 元年版鞋垫

在经过大量试验和出错后，Rudy 的概念终于在 1978 年应用到了 Air Tailwind 中，
并快速推动了跑步领域的向前发展。
但这一概念真正发挥出它的效力，却还要等到近十年后，灵感的火花击中
传奇鞋款设计师汀克·哈特菲尔德：当时，Nike 正试图
以可视化的方式，来展现 Nike Air 的升级实力。

Nike Air Sole 元年版鞋垫

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1995 ZOOM AIR 1995 年，经过十余年的研究和开发，Nike Zoom Air 初次面世，
直到今天，它仍然继续为人们带来
能让运动员切身感受到的轻盈回弹缓震性能。每当运动员的足部下压时，
具有拉伸性能的纤维就会缩紧，缓冲所受的冲击，
之后，它们便会迅速回弹至原状，产生爆发性的、
强劲的回弹力。这些纤维通过针织工艺融入加压的 Nike Air 气垫中
— 从而造就了 Zoom Air 缓震系统轻快灵敏的回弹性能。

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1987 MAX AIR Max Air 是 Nike 首次通过可视形式呈现 Air 技术。
在巴黎庞毕度中心前卫的内外部建筑架构的启发下，
哈特菲尔德为鞋底采用开窗式设计，创作出了 Air Max。
正是它，独力掀起了鞋类领域的创新革命。

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Max Air 取代了较重的中底材料，能够在不牺牲性能表现的前提下减轻鞋重。
鞋款重量的减轻，可进而减少运动员在运动过程中的能量消耗。
Max Air 缓震系统会在足部碰撞着地时吸收冲击力，
从而为肌肉、关节和肌腱提供保护。

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了解 NIKE 其他创新 了解 Nike 产品如何助力激发惊人运动表现。

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