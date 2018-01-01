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NIKE GOLF SHOES

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NIKE 高尔夫鞋 选择你的专属鞋款

LUNAR CONTROL 4 掌控力 轻盈灵动， 出色掌控

TW ‘15 爆发力 自由挥杆

LUNAR WAVERLY 多样性 享受比赛

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

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LUNAR CONTROL 4 掌控力 轻盈灵动， 出色掌控

TW ‘15 爆发力
 自由挥杆

LUNAR WAVERLY 多樣性
 享受比賽

抓地力

贴地感

缓震

場下穿著

抓地力

贴地感

缓震

場下穿著

抓地力

贴地感

缓震

場下穿著

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NIKE 高尔夫鞋 选择你的专属鞋款

LUNAR CONTROL 4 掌控力 轻盈灵动， 出色掌控

TW ‘15 爆发力 自由挥杆

LUNAR WAVERLY 多样性 享受比赛

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

抓地力

贴地感

缓震

场下穿着

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轻盈灵动， 出色掌控。 轻盈的防水微纤维鞋面，助力全天候赛场鏖战。
改良鞋钉结合碳纤维中足稳定片，为你带来稳定的发球表现。

立刻购买
立即定制
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轻盈灵动 轻盈的防水微纤维鞋面，
助力全天候赛场鏖战。

出色掌控。 改良鞋钉结合碳纤维中足稳定片，
为你带来稳定的发球表现。

全掌型 LUNARLON 缓震 全掌型 Lunarlon 缓震系统，
塑就出众舒适感与稳定性。

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自由挥杆 极致贴地感造就非凡运动自由度。

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稳定性与灵活性 动态 Flywire 飞线科技与
Dynamic Fit 动态贴合技术相结合，
缔造非凡稳定性和出色灵活性。

轻盈强韧 Flyweave 结构采用轻盈的单层设计，
提供绝佳的韧性和支撑力。

释放挥杆瞬间的爆发力 灵感源于 Nike Free
的外底有效提升运动自由度，
助您在挥杆瞬间完全释放惊人爆发力。

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享受比赛 适宜球场内外穿着的综合抓地力和舒适度。

立即购买
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精湛工艺 匠心制作的皮革鞋面， 在球场内外为你带来 专业贴合表现。

在球场内外实现高 性能超卓表现 轻盈的 Lunarlon 缓震配置 缔造全天候舒适体验。

抓地力与舒适度的 双重优越体验 超群抓地力结合经典华夫格突起纹路， 带来非同一般的抓地表现。

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