训练让你赢球 为了提升自我，他坚持不懈的投入训练，没人比他倾注更多。而他

也尝到训练的甜头：他的体能让他能在比赛的最后时刻完成绝杀；

他的体格给了他抢点时的优势；他的弹跳让他在赢下8英尺高的头球。

尽管他的身材也屡屡见诸杂志封面，但他训练的初衷是为了场上的

表现，而不是塑形。“我训练不是为了好看…只是为了足球，为了

球场上的竞技。”

