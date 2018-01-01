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在震惊足坛的转会之后，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的赛场表现在马德里得到了打磨和完善。
一代巨星由此升华，正如一颗钻石经过切割打磨，自此绽放出耀眼的光芒。
CR7 Ch. 5 Mercurial Superfly 耀世呈现。儿童尺码可供选择。

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引爆自己的非凡 7月23日20:00，C罗助阵北京耐克校园足球联赛冠军赛，
为初中组、高中组冠军球队颁奖，
并激励小球员们不断努力、在未来踢出自己的“非凡”。

选购C罗精选足球系列
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非凡殿堂 7月23日16:00，C罗造访北京、亮相“非凡殿堂”现场，
与媒体、球员和球迷互动交流，
分享足球和生活故事。

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点燃非凡时刻 7月22日19:30，C罗空降八万人体育场，
见证中超天王山之战：上海上港迎战广州恒大。
“IT'S THE HOTTEST DAY BECAUSE I'M HERE.”

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热爆地表 7月22日18:00，C罗现身耐克淮海品牌体验店，
与球迷见面、分享自己非凡的足球故事
和不断取得成功的秘诀。

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HELLO CHINA! 7月22日16:00, C罗空降上海。
引爆非凡，你是否已蓄势待发？

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CR7 MERCURIAL CAMPEÕES
 7月18日起，竞拍象征C罗非凡荣耀的限量专属战靴，
助力中国青少年运动公益项目。

了解竞拍详情
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引爆非凡 C 罗精选 了解 C 罗场上、场下和训练中的故事， 探索陪伴C罗一路成就非凡的NIKE装备。

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更快 更强 更聪明 C罗的非凡疾速让对手难以招架。他左右脚射门时速都达到80码以
上，让守门员胆寒。他数千小时高水平比赛磨砺出的球商，让他轻
松和队友配合，制造进攻机会。Nike Football装备，专为疾速而生，
陪伴C罗一路成就非凡。

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球场内外 都独树一帜
 C罗曾说他想成为一个楷模，而不仅仅是个足球传奇——尽管他看
起来两者都够格。球场外，他是游戏封面人物；他合作设计了自己
的Nike CR7系列；他陪伴家人；他还积极参与慈善事业。他援助海
啸幸存者和癌症患者，还担任着国际儿童慈善机构大使。

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训练让你赢球 为了提升自我，他坚持不懈的投入训练，没人比他倾注更多。而他
也尝到训练的甜头：他的体能让他能在比赛的最后时刻完成绝杀；
他的体格给了他抢点时的优势；他的弹跳让他在赢下8英尺高的头球。
尽管他的身材也屡屡见诸杂志封面，但他训练的初衷是为了场上的
表现，而不是塑形。“我训练不是为了好看…只是为了足球，为了
球场上的竞技。”

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忠于足球 忠于C罗 足球是速度，是时尚，是生活方式。
源于 C 罗的足球时尚风格，现由中国的年轻面孔演绎。

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