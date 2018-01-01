已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

NIKE+ SH

0507_SU18_CITIES-SH_P1_NRC.jpg
0313_SP18_CITIES-SH_P1_ONAIR.jpg
了解更多
1208 HO16 SH CDP navi_01.jpg

NIKE + 上海

0507_SU18_CITIES-SH_P2_NRC_v2.jpeg
0213_SP18_CITY-SH_P2.jpg

即刻预约

即刻预约

0213_SP18_CITY-SH_P3.jpg

你的完美跑步训练搭档 不论你是刚刚起步，还是已经在为下一场比赛做准备，NIKE+ RUN CLUB 都能为你提供一切帮助，帮你跑的更好。

你的终极私人健身教练 100多项训练课程，清晰详尽的音频及视频，专业教练动作示范以及全新训练计划， 让你的体型更建美，速度更快，体能更强健。

0213_SP18_CITY-SH_WEIBO.jpg
使用条款
隐私政策

关注我们 @NIKE 上海

Loading