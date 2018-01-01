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NIKE+ GZ

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店铺体验

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亲子专属购物体验 专属搭配顾问，助你和你的孩子应对运动
及日常穿着的不同需求。

跑鞋租赁服务 免费租赁跑鞋，尽情享受跑步。

TEE CUSTOMIZATION 只需要15分钟，即可为所选 T 恤或球衣印制心仪的个性化图案。

到店体验：Jordan 218 天河

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亲临门店，获取更多帮助

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耐克广州品牌体验店 有身体，你就是运动员。在这里，开启你的运动旅程。

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耐克西湖路滔博运动城店 有身体，你就是运动员。在这里，开启你的运动旅程。

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耐克体育西路天河城百货店 有身体，你就是运动员。在这里，开启你的运动旅程。

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