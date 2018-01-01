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保罗·乔治
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保罗·乔治冷峻外表下的勇猛，是源自深藏在他内心的好胜天性。他愿意竭尽全力助力团队获胜。
保罗·乔治作为球场上的多面手纵横全场，他既是全能的进攻利器又是值得信任的防守大闸。
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像保罗·乔治一样造成攻防威胁的球员也许没有片刻歇息，
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穿上保罗·乔治系列篮球鞋，掌控攻防两端。
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