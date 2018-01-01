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保罗·乔治

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保罗·乔治 保罗·乔治冷峻外表下的勇猛，是源自深藏在他内心的好胜天性。他愿意竭尽全力助力团队获胜。
保罗·乔治作为球场上的多面手纵横全场，他既是全能的进攻利器又是值得信任的防守大闸。

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从容应对复杂战局：
PG 2 像保罗·乔治一样造成攻防威胁的球员也许没有片刻歇息，
但他们的对手更未有喘息之机。 PG 2 可为你提供全方位支持与全面保护，
以助你扭转复杂战局，轻松得分，稳操胜券。

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PG 2 “HOME CRAZE” PG 踏入新主场时，响起的如雷鸣般的响亮声音，远在几英里外的
对手也可听到。为了回馈这座城市忠实球迷的巨大热情，PG 令人震惊地
将比赛提升到全新境界。“HOME CRAZE” 以致敬PG 为其
新主场注入的能量火花，雷霆万钧，令每支球队都感到畏惧。

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更多 PG 鞋款 穿上保罗·乔治系列篮球鞋，掌控攻防两端。

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PG 的比赛日装备 穿上 NBA 官方场上运动服装，为保罗·乔治和俄克拉荷马雷霆队助威。

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定制专属PG鞋款 选择你所支持的主队配色和你喜爱的外底，添加个性签名或号码，定制你的专属战靴。

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