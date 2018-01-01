专注前路 我习惯从不同角度去看待事物，我不喜欢重复别人做过的事，

因为那无聊透顶，更不可能令我保持在别人还没起来就已经投入训练的激情。

我想要把一件事做得更好，更确切地说是把各方面都做到极致。

当我直面那些超级巨星，曾经的敬畏便不复存在，因为我可以比他们更强。

我明白，迟早有一天我要告别球场，但那并不代表科比离去，而是曼巴永存。