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KOBE XI ： 执掌进化

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由科比大师传授的
11门课程

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第五课：刻下烙印

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爱着所有的恨 致敬传奇谢幕，
Kobe XI Mamba Day iD。

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令人铭记 我所设定的路，从来都不曾改变。
在我看来：要么服我，要么离开。
如果你阻碍我的比赛，那就等着吃苦头吧，我不会为此感到愧疚。
这就是我一贯的样子，坦荡如砥无所附和。
不在乎名誉，反倒让我名声鹊起，这就是我成为黑曼巴的方式。

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专注前路 我习惯从不同角度去看待事物，我不喜欢重复别人做过的事，
因为那无聊透顶，更不可能令我保持在别人还没起来就已经投入训练的激情。
我想要把一件事做得更好，更确切地说是把各方面都做到极致。
当我直面那些超级巨星，曾经的敬畏便不复存在，因为我可以比他们更强。
我明白，迟早有一天我要告别球场，但那并不代表科比离去，而是曼巴永存。

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“朋友来来去去，
唯有冠军旗帜永挂穹顶。”

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 The Kobe XI Elite iD 给你一次机会留下自己的印记，
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去向科比传奇生涯致敬。

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