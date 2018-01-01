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KOBE XI ： 执掌进化

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由科比大师传授的
11门课程

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第四课：身先士卒

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“想成为领袖，将意味着你无法取悦每个人。
即便有时身不由己，你也必须权责分明，让大家各安其位。”

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去引领全队

有时候你必须站出来鼓舞士气

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拼尽全力，才是最佳示范。 在球场上，我从不要求任何人去做任何我不愿做的事情。
实际上，我大可止步于现有的成就，但我却选择全力以赴！
假如连我都不满足于现状，作为队友，他们又会如何去领悟这种表现？
我想要他们始终铭记于心：那些比你更优秀的人，甚至比你更努力！

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心直口快 只是跟队友们侃侃而谈，纸上谈兵，是件极其容易的事，
但我不是来交朋友的，冠军才是我的目标。
这不是人气比赛，而是实战。
你要知道，即便现实再残酷也不及失败来得恨。
当你抛开个人荣耀，以团队至上，竭尽全力去完成最后一击时，
领袖地位从此无人可撼！

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THE KOBE XI ELITE WHITE HORSE 纪念科比，向非凡领袖力致敬！
他带领 L.A. 触达前所未有的高度，将伟大球员的称号刻入历史！

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以身作则 自古以来，白马便是领袖风度和征服欲望的象征。
正如科比•布莱恩特在球场缔造的传奇，
不仅靠言语去激励，更是用行动去树立标杆。
球鞋上白色的 Flyknit 元素和胜利图标，
述说着这位坐拥五座总冠军奖杯的领袖20年的球场往事。

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