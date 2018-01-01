拼尽全力，才是最佳示范。 在球场上，我从不要求任何人去做任何我不愿做的事情。

实际上，我大可止步于现有的成就，但我却选择全力以赴！

假如连我都不满足于现状，作为队友，他们又会如何去领悟这种表现？

我想要他们始终铭记于心：那些比你更优秀的人，甚至比你更努力！