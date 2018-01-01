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勒布朗·詹姆斯
LEBRON XV
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勒布朗·詹姆斯
在他成为NBA冠军之前，勒布朗只是一个来自阿克伦的孩子。
他的伟大源于他超凡的职业精神。 而今天，
他的身体、思想和心灵，都变得坚不可摧。
只为坚不可摧
LEBRON XV
如果我轻信炒作和追捧，
我就不会在追求不凡的道路上一往无前。
如果不是他们妄图将我踩进尘土，
我又怎会知道自己能从中站起。
如果人们不曾质疑我对家乡的责任感，
我也不会如此执着于兑现承诺。
如果人们不曾想要将我击垮，
我更不会知道自己如此坚不可摧。
“如果人们不曾想要将我击垮，
我也不会知道自己如此坚不可摧。”
LEBRON XV 'NEW HEIGHTS'
如果人们不曾想要将他击垮，他将不会知道自己如此坚不可摧。
勒布朗·詹姆斯能够在他人束手无策时扭转战局，证明世上没有不可能。
“NEW HEIGHTS” 旨为致敬勒布朗的无所不能和无所不克。
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LEBRON 系列篮球鞋为你缔造爆发力十足的凌跃表现。
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穿上 NBA 球员服装，为勒布朗和他所在的克利夫兰骑士队助威。
LeBron James Icon Edition Authentic Jersey
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LeBron James Icon Edition Swingman Jersey
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选择你所支持的主队颜色，添加个性签名或号码，并选择你想要的鞋底，定制专属你的 LEBRON SOLDOER XI。
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在球场内外时刻保持舒适性与灵活性。
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