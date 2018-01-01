只为坚不可摧 LEBRON XV 如果我轻信炒作和追捧， 我就不会在追求不凡的道路上一往无前。 如果不是他们妄图将我踩进尘土， 我又怎会知道自己能从中站起。 如果人们不曾质疑我对家乡的责任感， 我也不会如此执着于兑现承诺。 如果人们不曾想要将我击垮， 我更不会知道自己如此坚不可摧。