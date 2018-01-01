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勒布朗·詹姆斯

LEBRON XV
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勒布朗·詹姆斯 在他成为NBA冠军之前，勒布朗只是一个来自阿克伦的孩子。
他的伟大源于他超凡的职业精神。 而今天，
他的身体、思想和心灵，都变得坚不可摧。

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只为坚不可摧 LEBRON XV 如果我轻信炒作和追捧， 我就不会在追求不凡的道路上一往无前。 如果不是他们妄图将我踩进尘土， 我又怎会知道自己能从中站起。 如果人们不曾质疑我对家乡的责任感， 我也不会如此执着于兑现承诺。 如果人们不曾想要将我击垮， 我更不会知道自己如此坚不可摧。

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“如果人们不曾想要将我击垮，
我也不会知道自己如此坚不可摧。”

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LEBRON XV 'NEW HEIGHTS' 如果人们不曾想要将他击垮，他将不会知道自己如此坚不可摧。
勒布朗·詹姆斯能够在他人束手无策时扭转战局，证明世上没有不可能。
“NEW HEIGHTS” 旨为致敬勒布朗的无所不能和无所不克。

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勒布朗的比赛装备 穿上 NBA 球员服装，为勒布朗和他所在的克利夫兰骑士队助威。

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