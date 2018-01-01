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LEBRON XV

勒布朗·詹姆斯
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只为坚不可摧 LEBRON XV 搭载全新BATTLEKNIT结构，结合MAX AIR气垫和ZOOM AIR气垫组合单元，
助力你如勒布朗·詹姆斯般坚不可摧，自由驰骋于赛场每个位置。

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LEBRON XV 如果人们不曾想要将他击垮，他将不会知道自己如此坚不可摧。
勒布朗·詹姆斯能够在他人束手无策时扭转战局，证明世上没有不可能。
“New Heights” 旨为致敬勒布朗的无所不能和无所不克。

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BATTLEKNIT BATTLEKNIT 是一种专为勒布朗·詹姆斯
量身定制的全新 FLYKNIT 科技， 提供
弹性支撑、轻盈灵活和舒适贴合的穿着体验。

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贴合锁定 完整的内靴结构提供了一个安全的、袜子般的贴合感。
高弹力鞋领能够在你的脚踝周围提供灵活支撑，
并可轻松穿戴与脱卸战靴。

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ZOOM 与 MAX 组合单元 NIKE首次将 ZOOM AIR 和 MAX AIR
气垫组合单元运用于 篮球战靴中，
助力赛场上的你轻松着陆与快速移动。

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设计背后的故事： LEBRON XV NIKE 设计师 JASON PETRIE 与勒布朗 詹姆斯的合作时间已超过十年。
两人可说是心有灵犀。
在构思勒布朗第十五款战靴的概念时，
他们都想要营造出一种富有闯劲、时尚现代而又不失经典的氛围。
他们在何处稳中求进、何处冒险突破这些问题上取得了一致。
在这里，PETRIE 将为你阐述
LEBRON XV 设计的微妙之处。

勒布朗专享针织设计 在 PETRIE 及其团队向勒布朗展示 FLYKNIT 的早期版本时，
勒布朗就爱上了它。但这位“强力发电机”并不相信它能撑得起自己近 118 公斤的体重。
他需要比这强度更高的版本。因此，NIKE 的针织创新团队开始着手
以一种全然不同以往的方式研发一款针织材质。
团队希望让勒布朗在感受到锁定感的同时，还能运动自如，并在需要时作出响应。
这些努力的成果，就是 BATTLEKNIT。“我们得以为鞋款各个部位赋予我们想要的防护、
弹性和性能值，”
PETRIE 介绍道，“它的整个构造都是一体的。”

缓震系统巧妙碰撞 LEBRON XV 搭载结合 MAX AIR 与 NIKE ZOOM AIR 的崭新缓震系统，
为像勒布朗一样拥有惊人爆发力的球员助力。
“勒布朗爱 MAX AIR，”PETRIE 说。
而这两种缓震技术的结合，将能让他实现全速奔跑与跳跃，
并在下落时保持有力；该组合还将通过吸收动作带来的冲击力，
为转向冲刺提供向前的推动力。PETRIE 说道，
“它既能提供你期望从 ZOOM AIR 得到的一切，
又能赋予你源自 MAX AIR 的舒适体验。”

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