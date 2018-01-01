勒布朗专享针织设计 在 PETRIE 及其团队向勒布朗展示 FLYKNIT 的早期版本时，

勒布朗就爱上了它。但这位“强力发电机”并不相信它能撑得起自己近 118 公斤的体重。

他需要比这强度更高的版本。因此，NIKE 的针织创新团队开始着手

以一种全然不同以往的方式研发一款针织材质。

团队希望让勒布朗在感受到锁定感的同时，还能运动自如，并在需要时作出响应。

这些努力的成果，就是 BATTLEKNIT。“我们得以为鞋款各个部位赋予我们想要的防护、

弹性和性能值，”

PETRIE 介绍道，“它的整个构造都是一体的。”