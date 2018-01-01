已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

LEBRON 14

选购勒布朗系列
SP17_BB_LBJ14 1600X750.jpg
SP17_BB_LBJ14 1600X750.jpg

横空出袭 LEBRON 14 全新中足绑带锁定双足
LeBron 14为你打造轻盈舒适的比赛体验

立即购买
CDP_LeBron14_011417_P2A.jpg
CDP_LeBron14_011417_P2B.jpg
CDP_LeBron14_011417_P2C.jpg
P2_copy.jpg

LEBRON 14 勒布朗·詹姆斯拥有在整个联盟中罕见的速度与力量。
他作动灵巧，让人防不胜防，但却霸气无比。他沉默少语， 却自信满满。他以令人难以洞察的震慑力，
展现出扭转赛局的雄心与实力。他的最新鞋款精彩诠释了他的进攻态度，
而且旨在复制非凡表现，挑战极限。

立即购买
CDP_LeBron14_011417_P3.jpg

动态锁定 宽版中足固定带均匀分散冲击力，
为多种速度中的动作提供出色稳定性。

CDP_LeBron14_011417_P4.jpg

非凡灵敏 四个Nike Zoom Air 缓震气垫，助步伐
释放强大力量，令你随时
脱颖而出。

CDP_LeBron14_011417_P5.jpg

轻盈舒适 非凡轻盈的穿孔鞋面采用匠心打造，
塑就出众透气性、灵活性及支撑效果。

CDP_LeBron14_011417_P6-1.jpg
CDP_LeBron14_011417_P6-2.jpg

“我必须随时挺身而出。” LEBRON JAMES

CDP_LeBron14_011417_P8.jpg

LEBRON 14

立即购买
选购勒布朗系列
CDP_LeBron14_011417_P9.jpg

更多耐克篮球选择

NIKE ZOOM KD 9

KOBE A.D.

KYRIE 3

篮球鞋

篮球服装

篮球装备

精选推荐

Loading