KYRIE 4 'THINK TWICE' Kyrie 确信如果要震惊世界,你就需要一种敢于挑战传统观念的无畏精神。

一旦你有了某种想法,就应去创造开放性的、天马行空的讨论。

“Think Twice” 以致敬 Kyrie 的人生哲理 “Just Be You”,

以及不断挑战自我、超越自己所知所想的信念。