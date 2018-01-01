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凯里·欧文

KYRIE 4
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凯里·欧文 凯里可谓是球场上无与伦比的创作家。他的一连串让人屏息
的进攻，为其赢得了联盟的敬重。在他的前进道路上，无论有多少个对手都无所谓：
如果有一条路能杀出重围，进球制胜，凯里无疑深谙其门道。

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找准你的节奏：
KYRIE 4 令人窒息的防守足以打破对手进攻的希望，
让比赛陷入僵局，这正是 Kyrie 喜欢面对的。

“急速变向切入、转身、后撤步创造空间，出手命中！”

Kyrie 4 的分离式弧形外底，助力 Kyrie 犀利突破晃飞对手！

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KYRIE 4 'THINK TWICE' Kyrie 确信如果要震惊世界，你就需要一种敢于挑战传统观念的无畏精神。
一旦你有了某种想法，就应去创造开放性的、天马行空的讨论。
“Think Twice” 以致敬 Kyrie 的人生哲理 “Just Be You”，
以及不断挑战自我、超越自己所知所想的信念。

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更多 KYRIE 战靴 助你瞬间变向，灵活移动。

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KYRIE 比赛日装备 穿上 NBA 官方场上运动服装，为欧文和他所在的波士顿凯尔特人队助威。

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