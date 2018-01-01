玩转全场 对于 Kyrie 来说，快速灵活的移动是力量的源泉，

也是制胜的关键所在。Ben 和他的团队以速度为

设计核心，模拟轮胎支撑车辆转向设计出了这种底。

他表示：“我们希望他能够在球场的各个角落快速灵活移动。

全新弯曲凹槽使他在倾斜时，也能够轻松变向变速”

外底的弧线形设计可确保他不会因为方向的急速转变

而失去前进的动力。相反，能量还会传至他的下一步

动作。

