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凯里·欧文
凯里·欧文
选购 KYRIE 系列
找准你的节奏：
KYRIE 4
全新弯曲凹槽外底提供出众灵活性和抓地力，助力找准你的节奏。
KYRIE 4
Kyrie 确信如果要震惊世界，你就需要一种敢于挑战传统观念的无畏精神。
一旦你有了某种想法，就应去创造开放性的、天马行空的讨论。
“Think Twice” 以致敬 Kyrie 的人生哲理 “Just Be You”，
以及不断挑战自我、超越自己所知所想的信念。
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灵活抓地力
弯曲凹槽外底具有
锯齿型纹路，提供
出众的灵活性与抓地力。
回弹缓震
轻质泡绵与后掌
Nike Zoom Air,
提供舒适缓震和灵敏响应性。
透气支撑
网眼材料保持双脚透气干爽。
超轻型 Flywire飞线，
提供锁定支撑，助力犀利突破。
设计背后的故事：
KYRIE 4
耐克设计师Ben Nethongkome携手耐克篮球设计总监Leo Chang，
以Kyrie球场上的闪电步伐和独特球风为灵感，共同打造出这款全新战靴。
革新设计
“Kyrie 在球场上的任何位置都可以切入和转身
来撕裂对手防线。” Ben 说道。 如何保持他的稳定性，
是设计中考虑重要因素。设计团队尝试了一种新方式，
即：将鞋底中部切分开来，以提供多方位的支撑力。
“如此一来，Kyrie 能够在脚与地面呈45度时
快速启动，爆发下一步。”
玩转全场
对于 Kyrie 来说，快速灵活的移动是力量的源泉，
也是制胜的关键所在。Ben 和他的团队以速度为
设计核心，模拟轮胎支撑车辆转向设计出了这种底。
他表示：“我们希望他能够在球场的各个角落快速灵活移动。
全新弯曲凹槽使他在倾斜时，也能够轻松变向变速”
外底的弧线形设计可确保他不会因为方向的急速转变
而失去前进的动力。相反，能量还会传至他的下一步
动作。
KYRIE 4 'THINK TWICE'
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