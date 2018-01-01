KYRIE 3 迅疾启动加上行云流水的球风，让凯里·欧文得以驰骋全场。他与Nike设计团队紧密沟通，

确保 Kyrie 3 不仅仅是犀利切入的驱动器，更能多方位地适应运动员的变化，提供优异响应。

而动态牵引，灵活支撑和响应缓震，这些也完全体现了他本人的需求。