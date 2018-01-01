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KYRIE 3

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切袭无踪 速率全开，夺目全场

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KYRIE 3 迅疾启动加上行云流水的球风，让凯里·欧文得以驰骋全场。他与Nike设计团队紧密沟通，
确保 Kyrie 3 不仅仅是犀利切入的驱动器，更能多方位地适应运动员的变化，提供优异响应。
而动态牵引，灵活支撑和响应缓震，这些也完全体现了他本人的需求。

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动态疾速 独立的舱体单元加上曲面外底，
提供出众牵引力，
助你驰骋全境。

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灵活锁定 前足的 Flywire 编织绑带，
为多变风格提供贴合锁定与支持。

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响应缓震 隐藏于后跟的 Nike Zoom 气垫单元，
为你的畅快奔袭提供缓震支撑。

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“前足的锁定让我从不同位置和角度都能切入无阻，
且不失来自于地面的感知力。” 凯里·欧文

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