NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/basketball/kyrie-3","contentPath":["basketball","kyrie-3"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"basketball","isSportCategory":true},"success":true}
KYRIE 3
选购 KYRIE 系列
切袭无踪
速率全开，夺目全场
立即购买
KYRIE 3
迅疾启动加上行云流水的球风，让凯里·欧文得以驰骋全场。他与Nike设计团队紧密沟通，
确保 Kyrie 3 不仅仅是犀利切入的驱动器，更能多方位地适应运动员的变化，提供优异响应。
而动态牵引，灵活支撑和响应缓震，这些也完全体现了他本人的需求。
立即购买
动态疾速
独立的舱体单元加上曲面外底，
提供出众牵引力，
助你驰骋全境。
灵活锁定
前足的 Flywire 编织绑带，
为多变风格提供贴合锁定与支持。
响应缓震
隐藏于后跟的 Nike Zoom 气垫单元，
为你的畅快奔袭提供缓震支撑。
“前足的锁定让我从不同位置和角度都能切入无阻，
且不失来自于地面的感知力。”
凯里·欧文
KYRIE 3
立即购买
选购欧文系列
更多 NIKE 篮球产品
NIKE ZOOM KD 9
KOBE A.D.
LEBRON 13
篮球鞋
所有篮球鞋
勒布朗·詹姆斯
科比·布莱恩特
凯文·杜兰特
凯里·欧文
Jordan
新款篮球鞋
NIKEiD 专属定制
Nike Air Max
Nike Flyknit 系列
Nike Flywire 飞线
Nike Lunarlon 系列
Nike Zoom 系列
儿童篮球童鞋
篮球服装
所有篮球服装
新款篮球服装
紧身运动服/Nike Pro
上衣/T恤
长袖上衣
短袖上衣
无袖T恤/背心
连帽衫
夹克
裤装
紧身裤/打底裤
慢跑裤/运动裤
短裤
篮球装备
所有篮球配件
运动包和双肩包
运动帽/遮阳帽/头带
篮球袜
护臂/臂带
篮球
精选推荐
所有篮球产品
最新上市
Nike Air 系列
篮球礼品
卡梅隆·安东尼
凯文·杜兰特
科比·布莱恩特
凯里·欧文
勒布朗·詹姆斯
拉塞尔·威斯布鲁克
Air Force 1
Jordan 篮球系列
女子篮球产品
儿童篮球产品