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KD 8 ELITE

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利器炼成
精准制胜 The KD 8 Elite.

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高度贴合

内置压缩袜增强支撑效果，
关键部位的弹性材料以及泡沫材质，
将让你更加舒适地踏上球场。

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响应缓震

全掌可视Nike Zoom Air气垫，
提供优异的响应缓震和贴地脚感。

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绝佳锁定

强化的Flywire科技将全程提供完美贴合，
在每一次加速冲刺时都能保护你的双脚。

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“我的鞋必须响应迅速，

绝无失手，让我精力充沛，

帮我快速恢复。”

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