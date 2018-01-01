已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

下个我上

选购最新耐克篮球产品
IGN1.jpg
IGN2.jpg

下个谁上 不是意气用事 它只是我们对于比赛的执着
接拨、单练、随便你 不管怎么着 反正 “下个我上”

蒋劲夫 狂热份子

IGN3.jpg

谁都可以练就强悍、习得绝技。 而保持狂热没有秘诀。 摘下明星光环，蒋劲夫就是个球场狂热份子。 从体育界到演艺路，篮球是他历练心智的必备品。 不放过挑战，冲在最前头，就是他的嗜好。 下个我上

IGN 401.jpg

KOBE 系列 轻质舒畅 精准绝击

选购此系列
IGN 402.jpg

刘莎玟 玩儿真的

IGN5.jpg

“篮球，是再筋疲力尽 也不会想放弃的。” 人们会忘记你说的话，你做的事。 但他们会永远记住你的较真。 是姑娘亦是豪杰。刘莎玟的勇敢和专注。 美，却不留情。 下个我上

IGN 501.jpg

Kyrie 3系列 多维极速 助力犀利突破

选购此系列

女子篮球 轻盈灵活 性能出众

选购此系列
IGN 502.jpg

朱 墨 哪有什么扣篮王

IGN7.jpg

“别人扣进一个有难度的， 你得扣进一个更厉害的。” 多高，才算高 多远，才够远 引力拽住一切，却拖不住飞起来的朱墨。 在他眼里，没有扣篮王， 只有更高、更远、更脆的扣篮。 下个我上

IGN 601.jpg

男子篮球 辅助出众表现

选购此系列
IGN 502.jpg

他们都上了 你还愣着干嘛 “下个我上”的挑战正在等你

Tout-new QR code.jpg

用狠话挑衅对手 有种自信，叫挑衅！敢不敢来接招？

RISE ACADEMY 篮球学院 苦练球技，下个我上

Loading