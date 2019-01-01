Neymar Jr. Mercurial Vapor ‘Speed Freak’ 始于内马尔对速度的热爱，无论是球场驰骋或是为大奖赛奋战。“加速和转弯时，他就如同一辆赛车，敏捷地改变方向，疾速奔向球员，”产品负责人 Alex 说，“球场外的闲暇时间里，他会去观看汽车拉力赛，与赛车手们结交朋友，正是这种对于赛车运动的热爱催生了这双战靴。”
色彩飞扬
方格旗和巴西国旗，这两面旗帜为这款战靴的设计提供元素。它们被巧妙糅合，以黑白方块图案点缀在战靴的后侧。“提起内马尔，就会想到巴西和经典的 10 号T恤，因此我们希望将这个元素融合到战靴的设计中，”Alex 说。亮红和磨光银为比赛日增添一抹夺目亮色，而鞋带末端点缀的绿、黄和蓝色则为桑巴军团再添气势。
活力典范
为了再现赛车外观，设计师们设计了一系列的图标，精心排布在后跟，以此讲述内马尔的故事。后跟外侧进一步展现了过往的战靴和纹身图案，比如“IV”代表他的家庭，而“Shhh...”则表示他将食指放在嘴唇上示意客场球迷安静的手势。后跟内侧饰有 Mercurial 耐克刺客系列图案和一句总结性话语：“根据内马尔·达·席尔瓦·儒尼奥尔的精准参数匠心打造。”