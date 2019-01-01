Nike Pegasus

    Nike Pegasus

    了解 Nike Pegasus 鞋款

    速度有无限可能，唯有训练才能成真。Nike Air Zoom Pegasus 36、Nike Zoom Pegasus Turbo 2 和 Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail 鞋款均秉持相同的设计理念，助你实现高速目标。

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    训练配速中底：Zoom Air 鞋面：Flymesh、Flywire 最适宜：日常跑、耐力跑

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    节奏配速中底：Nike ZoomX 泡棉 鞋面：Flymesh、Flywire 最适宜：日常跑、节奏跑、间歇跑和耐力跑

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    越野跑训练配速中底：Zoom Air 鞋面：Flymesh 最适宜：从公路转小径

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 之所以成为经典，原因在于这是一款驾驭长距离跑步的利器，而这得益于整个中底搭载了非凡耐用、有效回弹的 Nike Air 缓震配置。这款鞋透气性出众的精选 Flymesh 面料，采用恰到好处的空气动力款型，让你步履轻盈如飞。

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2 中底嵌入速度与响应力俱佳的 Nike ZoomX 跑步泡棉，让训练鞋具备优越的能量回馈。我们还增加了工程网眼鞋面和 Flywire 鞋带系统，让你在全力加速时畅享锁定贴合效果。

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail 采用两个独立 Air 贴片，在崎岖不平的小径上带来出众响应力和非凡稳固性，让你从公路转向小径时既安全又迅速。我们在外底上增添加大凸起以提升抓地力，透气网眼鞋面则可保证空气流通。

    找到你的 Zoom

    隆重介绍助你实现目标的鞋款。Nike Zoom 系列采用 Nike 创新技术，无论是平日训练跑还是周末比赛，皆可助你激发非凡速度表现。你需要哪一款？

    舒适畅跑，时刻尽享

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    中底：Zoom Air 鞋面：Flymesh、Flywire 最适宜：日常跑、耐力跑

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    中底：Nike ZoomX 泡棉 鞋面：Flymesh、Flywire 最适宜：日常跑、节奏跑、间歇跑和耐力跑

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    助力比赛日

    Nike Zoom Fly 3

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    中底：Nike React 泡棉、碳纤维板 鞋面：VaporWeave 最适宜：5 公里到马拉松、节奏跑和耐力跑

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    Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

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    中底：Nike ZoomX 泡棉、碳纤维板 鞋面：VaporWeave 最适宜：5 公里到马拉松

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