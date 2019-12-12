Made To Play

Lizbeth Tello

美国加州洛杉矶 Marathon Kids 2 年级教师。

Lizbeth Tello所在小学的大多数孩子

都生活在贫困线以下。

当学校所在社区附近的公园

被帮派活动所占据，

学生们无处可玩耍时，她采取了行动。

作为一名跑步爱好者，Lizbeth 申请了 Marathon Kids 的公益金。

她想在学校的操场上为学生们

创造一个安全的避风港，

让他们能够尽情地奔跑和运动。

目前，有超过 300 名孩子

加入了学校的跑步俱乐部。

每周，Lizbeth 都会在操场上

测量跑步距离（五圈等于一英里），

并鼓励这些跑步的孩子们实现他们的目标。

这对学生们的影响显而易见：

他们十分热爱跑步，

并且会自豪地穿着他们的

Marathon Kids T恤穿过学校的大厅。

关于她最喜欢的部分？Lizbeth 说道：

“我喜欢看到他们穿过终点线时的面庞。

有些疲惫，但却洋溢着笑容。”