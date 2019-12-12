如果她停滞不前，就无法追逐梦想
你知道吗？大多数女孩一天中的体育活动时间根本不到一个小时。而事实上，无论是在运动中，还是在生活中，如果能够更加积极主动，她们将表现得更加出色。简而言之，游戏有助于她们意识到自己拥有变得健康、快乐和成功的力量。
Nike Game Growers
全美国的女孩都可以通过 Game Growers 在她们的
社群里发展体育运动。Game Growers 是 Nike 与美国女子篮球联盟（WNBA）
和 NBA 精选球队携手合作开发的一项创新
计划。
Nike Game Growers
全美国的女孩都可以通过 Game Growers 在她们的社群里发展体育运动。Game Growers 是 Nike 与美国女子篮球联盟（WNBA）和 NBA 精选球队携手合作开发的一项创新计划。
Gurls Talk Made to Play 基金
当女孩们开始玩乐，她们无论在运动中还是生活中都将表现得更加出色。我们与
Women Win 和 Gurls Talk 合作成立了 Gurls Talk Made to Play
基金，以支持在
社区内改变女孩们生活品质的女性。在来自 45 个国家/地区的数百位报名者中，共有 17
名年轻女性获选。获选女性可以为自己的
项目赢得资金支持，这些项目将为 14 岁以下女孩的生活带来改变。此外她们还将参加来自 Women Win 的领导力和
心理培训。一起来聆听三位基金获得者
的故事，看看她们如何通过运动来改变女孩的生活。
畅玩发掘潜力
我们与世界各地的社区组织携手合作，一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助女孩们发现自己强大的一面。
Mbali Dlamini
Mbali Dlamini 是来自南非索韦托的一名教练，她通过 Altus Sport 运营着一个课后项目，该项目已惠及 120 余名女孩。得到 Made to Play 的资助后，她正在扩大项目规模，将板球、街头足球和无声球等运动纳入其中，另外还推出生活技能培训，帮助女孩更好地应对同伴压力、虐待和欺凌等问题。
Lemya
Lemya 是来自巴黎的一位教师，她在格勒诺布尔的 Big Bang Ballers 担任了五年志愿篮球教练。她打算使用 Made to Play 提供的资金购买训练器材、聘请教练，并计划在法国最贫穷的地区之一eine Saint Denis 成立 Big Bang Ballers，帮助生活在 Roma 社区的无家可归的女孩通过篮球运动重建自信和融入社区。
Beau Van Iersel
Beau Van Iersel 正在学做一名体育老师，在荷兰 Den Bosch 的一所学校为一群有着学习困难和残障的孩子授课。她所获的 Made to Play 基金将用于支持 Hub Fit Gurls 项目。该项目由 Beau 创立，旨在提供一系列运动和自我防卫课程，帮助女孩发现自己的力量并建立自信。
畅玩发掘潜力
我们与世界各地的社区组织携手合作，
一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助
女孩们发现自己强大的一面。
畅玩发掘潜力
我们与世界各地的社区组织携手合作，一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助女孩们发现自己强大的一面。
话不多说，马上行动起来吧
运动的力量
认识下六位来自世界各地
影响了新一代运动员的教练。
运动女孩，改变世界
我们与社区合作伙伴共同努力，让
世界各地的女孩们动起来。
运动的力量
认识下六位来自世界各地影响了新一代运动员的教练。
运动女孩，改变世界
我们与社区合作伙伴共同努力，
让世界各地的女孩们动起来。
话不多说，马上行动起来吧
鼓励女孩积极主动可谓是一项团队运动。我们正与世界各地的几个组织携手合作，希望通过游戏和运动带给女孩们积极的体验。
话不多说，马上行动起来吧
鼓励女孩积极主动可谓是一项团队运动。我们正与世界各地的几个组织携手合作，希望通过游戏和运动带给女孩们积极的体验。
我们认为儿童不应呆坐在那里，
他们应该尽情玩乐。