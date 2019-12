Made To Play

美国伊利诺伊州芝加哥 Girls in the Game

在芝加哥,Girls in the Game 的青少年队成员们体验了为期一天的指导、愿景规划、培训和舞蹈活动。Girls in the Game 组织致力于鼓励女孩们通过运动过上更快乐、更健康且更加自信的生活。