Made To Play

    Made To Play

    如果她停滞不前，就无法追逐梦想

    你知道吗？大多数女孩一天中的体育活动时间根本不到一个小时。而事实上，无论是在运动中，还是在生活中，如果能够更加积极主动，她们将表现得更加出色。简而言之，游戏有助于她们意识到自己拥有变得健康、快乐和成功的力量。

    Nike Game Growers

    全美国的女孩都可以通过 Game Growers 在她们的
    社群里发展体育运动。Game Growers 是 Nike 与美国女子篮球联盟（WNBA）
    和 NBA 精选球队携手合作开发的一项创新
    计划。

    Nike Game Growers

    全美国的女孩都可以通过 Game Growers 在她们的社群里发展体育运动。Game Growers 是 Nike 与美国女子篮球联盟（WNBA）和 NBA 精选球队携手合作开发的一项创新计划。

    Game Growers 为 8 年级的女孩提供所需场地、工具、资源和支持，来创造她们希望在篮球以及其他领域看到的改变。

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    Gurls Talk Made to Play 基金

    当女孩们开始玩乐，她们无论在运动中还是生活中都将表现得更加出色。我们与
    Women Win 和 Gurls Talk 合作成立了 Gurls Talk Made to Play
    基金，以支持在
    社区内改变女孩们生活品质的女性。在来自 45 个国家/地区的数百位报名者中，共有 17
    名年轻女性获选。获选女性可以为自己的
    项目赢得资金支持，这些项目将为 14 岁以下女孩的生活带来改变。此外她们还将参加来自 Women Win 的领导力和
    心理培训。一起来聆听三位基金获得者
    的故事，看看她们如何通过运动来改变女孩的生活。

    畅玩发掘潜力

    我们与世界各地的社区组织携手合作，一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助女孩们发现自己强大的一面。

    Mbali Dlamini

    Mbali Dlamini 是来自南非索韦托的一名教练，她通过 Altus Sport 运营着一个课后项目，该项目已惠及 120 余名女孩。得到 Made to Play 的资助后，她正在扩大项目规模，将板球、街头足球和无声球等运动纳入其中，另外还推出生活技能培训，帮助女孩更好地应对同伴压力、虐待和欺凌等问题。

    Lemya

    Lemya 是来自巴黎的一位教师，她在格勒诺布尔的 Big Bang Ballers 担任了五年志愿篮球教练。她打算使用 Made to Play 提供的资金购买训练器材、聘请教练，并计划在法国最贫穷的地区之一eine Saint Denis 成立 Big Bang Ballers，帮助生活在 Roma 社区的无家可归的女孩通过篮球运动重建自信和融入社区。

    Beau Van Iersel

    Beau Van Iersel 正在学做一名体育老师，在荷兰 Den Bosch 的一所学校为一群有着学习困难和残障的孩子授课。她所获的 Made to Play 基金将用于支持 Hub Fit Gurls 项目。该项目由 Beau 创立，旨在提供一系列运动和自我防卫课程，帮助女孩发现自己的力量并建立自信。

    进一步了解 Gurls Talk

    畅玩发掘潜力

    我们与世界各地的社区组织携手合作，
    一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助
    女孩们发现自己强大的一面。

    畅玩发掘潜力

    我们与世界各地的社区组织携手合作，一起通过游戏和运动的力量，打破藩篱、建立社区，并帮助女孩们发现自己强大的一面。

    以下为我们投入资源的一些方式：

    孩子们天性爱动，也喜欢玩。通过支持优质的计划，我们能够培养女孩们开始游戏并持续下去的能力与自信。

    教练是女孩们的主要榜样之一。我们投资了一些不分性别的指导和培训活动，旨在确保女孩在游戏和运动中获得积极的体验。

    我们为女孩提供她们所需的工具和产品，让她们感到自在与自信。

    以下为我们投入资源的一些方式：

    孩子们天性爱动，也喜欢玩。通过支持优质的计划，我们能够培养女孩们开始游戏并持续下去的能力与自信。

    教练是女孩们的主要榜样之一。我们投资了一些不分性别的指导和培训活动，旨在确保女孩在游戏和运动中获得积极的体验。

    我们为女孩提供她们所需的工具和产品，让她们感到自在与自信。

    话不多说，马上行动起来吧

    成为队友

    不妨鼓励身边的女孩每天活动至少 60 分钟。了解我们在世界各地的伙伴如何鼓励女孩变得更有活力，并了解你加入她们的方式。

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    成为冠军

    分享游戏与运动激励女孩成长的故事，并标记 #MadetoPlay，将这个观念传播给全世界

    #MadeToPlay

    成为教练

    将游戏和运动带进你所属的社区。探索实用教学技巧并立即行动起来，一点一滴改变世界。

    立即开始

    运动的力量

    认识下六位来自世界各地
    影响了新一代运动员的教练。

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    #MadeToPlay
    Neide Santos

    Neide Santos

    巴西圣保罗 Vida Corrida 创始人。
    当 Neide Santos 在巴西圣保罗
    Capão Redondo 的暴力冲突中
    先后失去丈夫和儿子后，
    她依靠跑步来帮助自己走出阴霾。
    受到已故儿子希望她改变社区的愿望启发，
    Neide 建立了 Vida Corrida 项目，
    这是一个致力于通过跑步来激励她所在社区的
    妇女和儿童的组织。
    现在，人们称她为“我们的天使”，
    每周有超过 400 名参与者加入跑步队伍当中。
    “运动改变了我的生活，”Neide 说道，
    “既然它能够改变我的生活，那为什么不能改变这些孩子的生活呢？”

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen是中国澎湖的一位乡村体育教师，
    她几乎没有资金为学生们提供体育训练器材，
    只能通过想象力来创造一片玩乐的天地。
    在一次放学回家的途中，
    她经过一家汽车修理店，
    看到店外有一堆旧轮胎，她突然想到：
    “为什么不把这些轮胎运
    用到我的体育课上呢？”
    现在，除了使用轮胎作为训练器材，
    她还创造了一个经过升级改造的操场，
    将轮胎作为玩具来激励她的学生们
    尽情运动和玩耍。
    “每节课的 40 分钟是我最开心的时刻，”
    Lin说道，
    “我和孩子们玩得很开心。我想为他们创造一个快乐的童年。”

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    美国加州洛杉矶 Marathon Kids 2 年级教师。
    Lizbeth Tello所在小学的大多数孩子
    都生活在贫困线以下。
    当学校所在社区附近的公园
    被帮派活动所占据，
    学生们无处可玩耍时，她采取了行动。
    作为一名跑步爱好者，Lizbeth 申请了 Marathon Kids 的公益金。
    她想在学校的操场上为学生们
    创造一个安全的避风港，
    让他们能够尽情地奔跑和运动。
    目前，有超过 300 名孩子
    加入了学校的跑步俱乐部。
    每周，Lizbeth 都会在操场上
    测量跑步距离（五圈等于一英里），
    并鼓励这些跑步的孩子们实现他们的目标。
    这对学生们的影响显而易见：
    他们十分热爱跑步，
    并且会自豪地穿着他们的
    Marathon Kids T恤穿过学校的大厅。
    关于她最喜欢的部分？Lizbeth 说道：
    “我喜欢看到他们穿过终点线时的面庞。
    有些疲惫，但却洋溢着笑容。”

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    德国柏林 Buntkicktgut 项目主管

    Julia Winkler 因足球受伤不能再参加比赛之后，
    便转而指导孩子们深入了解她深爱的运动。
    体育和社会教育家 Julia 所在的组织
    Buntkicktgut 与 Nike 和 IRC 携手合作，
    创造了 Berlin Kickt，
    该项目将足球的通用语言与柏林儿童的
    社交和情感技能训练相结合。
    作为 15,000 名难民儿童的家园，
    足球将他们与新的社区、文化
    和同学紧密联系在一起。
    尤其是对于她所在项目中的女孩来说，
    在更为传统的环境下成长
    限制了她们接触运动的机会。
    通过让这些女孩接触足球，
    Julia 和她的教练同伴为这些女孩
    注入了勇于挑战极限的信心。
    “我注意到许多女孩身上
    都发生了积极的变化，”Julia 说道，
    “这种变化从姿态开始。她们抬起头来，
    开始昂首挺胸充满自信地面对生活。”

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    南非约翰内斯堡索韦托 Active Schools 教练

    对于约翰内斯堡索韦托的女孩们来说，
    放学后一般要为家人做饭、看家
    和照顾弟弟妹妹，
    而对于男孩们，则鼓励他们进行体育运动。
    索韦托 Active Schools 项目的教练
    Ellen Ramasedi 对此表示反对。
    她致力于打破性别和社会障碍，
    让女孩们摆脱传统角色束缚，开始运动。
    “我的信念是平等，” 她说道，
    “女孩们需要知道，
    她们和男孩一样有参与的权利。”
    通过鼓励女孩们更积极地参与体育运动，
    Ellen 正在改变她们的日常生活和未来。
    她常常会说：“如果我能运动，
    你为什么不能呢？大家一起来运动吧。”

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    美国纽约布鲁克林 PeacePlayers 项目经理

    Sally 原本住在尼日利亚东南部的一座小村庄，
    12 岁时和家人搬到了纽约北部的郊区，
    运动帮助她缓解了巨大的文化冲击。
    篮球成为她面对挫折的出口，
    她也因此发现运动有着巨大的影响力，
    可以帮她交到新朋友并建立社群认同感。
    从那时起，Sally 便投身于 Power Play NYC
    以及现在的 PeacePlayers 等组织。
    她成为孩子们的教练、榜样、导师与朋友，
    启发并激励儿童（尤其女孩）
    培养自信与能力，
    不论球场内外都能激发出他们的全部潜能。

    运动女孩，改变世界

    我们与社区合作伙伴共同努力，让
    世界各地的女孩们动起来。

    成为教练

    将游戏和运动带进你所属的社区。探索实用教学技巧并立即行动起来，一点一滴改变世界。

    立即开始

    运动的力量

    认识下六位来自世界各地影响了新一代运动员的教练。

    Neide Santos

    Neide Santos

    巴西圣保罗 Vida Corrida 创始人。
    当 Neide Santos 在巴西圣保罗
    Capão Redondo 的暴力冲突中
    先后失去丈夫和儿子后，
    她依靠跑步来帮助自己走出阴霾。
    受到已故儿子希望她改变社区的愿望启发，
    Neide 建立了 Vida Corrida 项目，
    这是一个致力于通过跑步来激励她所在社区的
    妇女和儿童的组织。
    现在，人们称她为“我们的天使”，
    每周有超过 400 名参与者加入跑步队伍当中。
    “运动改变了我的生活，”Neide 说道，
    “既然它能够改变我的生活，那为什么不能改变这些孩子的生活呢？”

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen是中国澎湖的一位乡村体育教师，
    她几乎没有资金为学生们提供体育训练器材，
    只能通过想象力来创造一片玩乐的天地。
    在一次放学回家的途中，
    她经过一家汽车修理店，
    看到店外有一堆旧轮胎，她突然想到：
    “为什么不把这些轮胎运
    用到我的体育课上呢？”
    现在，除了使用轮胎作为训练器材，
    她还创造了一个经过升级改造的操场，
    将轮胎作为玩具来激励她的学生们
    尽情运动和玩耍。
    “每节课的 40 分钟是我最开心的时刻，”
    Lin说道，
    “我和孩子们玩得很开心。我想为他们创造一个快乐的童年。”

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    美国加州洛杉矶 Marathon Kids 2 年级教师。
    Lizbeth Tello所在小学的大多数孩子
    都生活在贫困线以下。
    当学校所在社区附近的公园
    被帮派活动所占据，
    学生们无处可玩耍时，她采取了行动。
    作为一名跑步爱好者，Lizbeth 申请了 Marathon Kids 的公益金。
    她想在学校的操场上为学生们
    创造一个安全的避风港，
    让他们能够尽情地奔跑和运动。
    目前，有超过 300 名孩子
    加入了学校的跑步俱乐部。
    每周，Lizbeth 都会在操场上
    测量跑步距离（五圈等于一英里），
    并鼓励这些跑步的孩子们实现他们的目标。
    这对学生们的影响显而易见：
    他们十分热爱跑步，
    并且会自豪地穿着他们的
    Marathon Kids T恤穿过学校的大厅。
    关于她最喜欢的部分？Lizbeth 说道：
    “我喜欢看到他们穿过终点线时的面庞。
    有些疲惫，但却洋溢着笑容。”

    中国上海 Nike 撒开脚丫

    中国上海 Nike 撒开脚丫

    在中国，来自上海市多所小学的 200 名女孩与网球大满贯冠军李娜以及女演员周冬雨一起为 Nike 撒开脚丫项目剪彩，该项目旨在帮助女孩们打破对运动的偏见，并释放她们的潜能。

    获取灵感
    美国加利福尼亚州洛杉矶 Nike Legacy 峰会

    美国加利福尼亚州洛杉矶 Nike Legacy 峰会

    在洛杉矶，来自城市各地的女性参加了 Nike Legacy 峰会的“洛杉矶女性教练”活动剪彩。该活动致力于通过为期一天的启发与学习，培训女性教练，并增加城市内的女性教练人数。

    欧洲、中东和非洲 Girls Talk Made to Play 基金

    欧洲、中东和非洲 Girls Talk Made to Play 基金

    在欧洲、中东和非洲地区，Gurls Talk 公布了 Made to Play 基金的获得者，表彰了在社区内通过运动改变女孩们生活品质的新一代女性教练。在来自 45 个国家/地区的数百位报名者中，共有 17 名年轻女性获选，她们将在 Nike、Gurls Talk 和 Women Win 的支持下将自己的想法变为现实。

    巴西圣保罗 Vida Corrida

    巴西圣保罗 Vida Corrida

    在圣保罗，超过 400 名 Vida Corrida 项目的成员与撑竿跳高世界冠军法比亚娜·穆雷尔和残奥会运动员维罗妮卡·海波里托在 Capão Redondo 的街道上路跑，共同欢庆国际妇女节。

    得克萨斯州奥斯汀 Marathon Kids

    得克萨斯州奥斯汀 Marathon Kids

    在奥斯汀，曾 4 度斩获奥运金牌的桑娅·理查兹在 Pflugerville Marathon Kids 跑步俱乐部每月举行的跑步活动开跑前现身，让俱乐部的女孩们感到惊喜万分。

    加拿大多伦多 Air Basketball League

    加拿大多伦多 Air Basketball League

    在多伦多，由 Nike 和多伦多社区房屋公司共同赞助的 Air Basketball League 的女球员们，聆听了 WNBA 运动员吉亚·内斯等多位女性演讲者鼓舞人心的演讲，并参与了以通过打篮球克服逆境为主题的技能训练。

    阿根廷布宜诺斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    阿根廷布宜诺斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    在布宜诺斯艾利斯，博卡青年队女足球球星 Camila Gomez 和 Florencia Quinonez 邀请 La Nuestra 女子足球计划的女孩们，一起在主要供男性球员使用的球场上踢球。

    美国伊利诺伊州芝加哥 Girls in the Game

    美国伊利诺伊州芝加哥 Girls in the Game

    在芝加哥，Girls in the Game 的青少年队成员们体验了为期一天的指导、愿景规划、培训和舞蹈活动。Girls in the Game 组织致力于鼓励女孩们通过运动过上更快乐、更健康且更加自信的生活。

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    在墨西哥城，来自青少年拳击项目 TRASO（Transformación Social）的女孩们聚集在 Nike House of Her，通过舞蹈、瑜伽和培训了解体育运动的乐趣和基本知识。

    美国田纳西州孟菲斯 Girls Summit

    美国田纳西州孟菲斯 Girls Summit

    在孟菲斯，孟菲斯灰熊队和 Nike 邀请了 400 名女孩参加第三届年度 Girls Summit，这些女孩们从一整天的游戏、运动试练和启发活动中汲取了力量。

    美国俄勒冈州波特兰 She Hoops Series

    美国俄勒冈州波特兰 She Hoops Series

    在波特兰，女孩们热烈庆祝波特兰开拓者队 She Hoops Series 达到高潮，这是一个为期五周的技能训练班，在这里，女孩们能够学习和发展基本的篮球技能。

    畅玩全球，发掘潜力

    畅玩全球，发掘潜力

    我们为世界各地的女孩们提供专属的运动内衣，让她们能够在运动时充满自信。

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    德国柏林 Buntkicktgut 项目主管

    Julia Winkler 因足球受伤不能再参加比赛之后，
    便转而指导孩子们深入了解她深爱的运动。
    体育和社会教育家 Julia 所在的组织
    Buntkicktgut 与 Nike 和 IRC 携手合作，
    创造了 Berlin Kickt，
    该项目将足球的通用语言与柏林儿童的
    社交和情感技能训练相结合。
    作为 15,000 名难民儿童的家园，
    足球将他们与新的社区、文化
    和同学紧密联系在一起。
    尤其是对于她所在项目中的女孩来说，
    在更为传统的环境下成长
    限制了她们接触运动的机会。
    通过让这些女孩接触足球，
    Julia 和她的教练同伴为这些女孩
    注入了勇于挑战极限的信心。
    “我注意到许多女孩身上
    都发生了积极的变化，”Julia 说道，
    “这种变化从姿态开始。她们抬起头来，
    开始昂首挺胸充满自信地面对生活。”

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    南非约翰内斯堡索韦托 Active Schools 教练

    对于约翰内斯堡索韦托的女孩们来说，
    放学后一般要为家人做饭、看家
    和照顾弟弟妹妹，
    而对于男孩们，则鼓励他们进行体育运动。
    索韦托 Active Schools 项目的教练
    Ellen Ramasedi 对此表示反对。
    她致力于打破性别和社会障碍，
    让女孩们摆脱传统角色束缚，开始运动。
    “我的信念是平等，” 她说道，
    “女孩们需要知道，
    她们和男孩一样有参与的权利。”
    通过鼓励女孩们更积极地参与体育运动，
    Ellen 正在改变她们的日常生活和未来。
    她常常会说：“如果我能运动，
    你为什么不能呢？大家一起来运动吧。”

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    美国纽约布鲁克林 PeacePlayers 项目经理

    Sally 原本住在尼日利亚东南部的一座小村庄，
    12 岁时和家人搬到了纽约北部的郊区，
    运动帮助她缓解了巨大的文化冲击。
    篮球成为她面对挫折的出口，
    她也因此发现运动有着巨大的影响力，
    可以帮她交到新朋友并建立社群认同感。
    从那时起，Sally 便投身于 Power Play NYC
    以及现在的 PeacePlayers 等组织。
    她成为孩子们的教练、榜样、导师与朋友，
    启发并激励儿童（尤其女孩）
    培养自信与能力，
    不论球场内外都能激发出他们的全部潜能。

    运动女孩，改变世界

    我们与社区合作伙伴共同努力，

    让世界各地的女孩们动起来。

    中国上海 Nike 撒开脚丫

    中国上海 Nike 撒开脚丫

    在中国，来自上海市多所小学的 200 名女孩与网球大满贯冠军李娜以及女演员周冬雨一起为 Nike 撒开脚丫项目剪彩，该项目旨在帮助女孩们打破对运动的偏见，并释放她们的潜能。

    获取灵感
    美国加利福尼亚州洛杉矶 Nike Legacy 峰会

    美国加利福尼亚州洛杉矶 Nike Legacy 峰会

    在洛杉矶，来自城市各地的女性参加了 Nike Legacy 峰会的“洛杉矶女性教练”活动剪彩。该活动致力于通过为期一天的启发与学习，培训女性教练，并增加城市内的女性教练人数。

    欧洲、中东和非洲 Girls Talk Made to Play 基金

    欧洲、中东和非洲 Girls Talk Made to Play 基金

    在欧洲、中东和非洲地区，Gurls Talk 公布了 Made to Play 基金的获得者，表彰了在社区内通过运动改变女孩们生活品质的新一代女性教练。在来自 45 个国家/地区的数百位报名者中，共有 17 名年轻女性获选，她们将在 Nike、Gurls Talk 和 Women Win 的支持下将自己的想法变为现实。

    话不多说，马上行动起来吧

    成为队友

    不妨鼓励身边的女孩每天活动至少 60 分钟。了解我们在世界各地的伙伴如何鼓励女孩变得更有活力，并了解你加入她们的方式。

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    成为冠军

    分享游戏与运动激励女孩成长的故事，并标记 #MadetoPlay，将这个观念传播给全世界

    #MadeToPlay

    成为教练

    将游戏和运动带进你所属的社区。探索实用教学技巧并立即行动起来，一点一滴改变世界。

    立即开始

    鼓励女孩积极主动可谓是一项团队运动。我们正与世界各地的几个组织携手合作，希望通过游戏和运动带给女孩们积极的体验。

    巴西圣保罗 Vida Corrida

    巴西圣保罗 Vida Corrida

    在圣保罗，超过 400 名 Vida Corrida 项目的成员与撑竿跳高世界冠军法比亚娜·穆雷尔和残奥会运动员维罗妮卡·海波里托在 Capão Redondo 的街道上路跑，共同欢庆国际妇女节。

    得克萨斯州奥斯汀 Marathon Kids

    得克萨斯州奥斯汀 Marathon Kids

    在奥斯汀，曾 4 度斩获奥运金牌的桑娅·理查兹在 Pflugerville Marathon Kids 跑步俱乐部每月举行的跑步活动开跑前现身，让俱乐部的女孩们感到惊喜万分。

    加拿大多伦多 Air Basketball League

    加拿大多伦多 Air Basketball League

    在多伦多，由 Nike 和多伦多社区房屋公司共同赞助的 Air Basketball League 的女球员们，聆听了 WNBA 运动员吉亚·内斯等多位女性演讲者鼓舞人心的演讲，并参与了以通过打篮球克服逆境为主题的技能训练。

    阿根廷布宜诺斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    阿根廷布宜诺斯艾利斯 La Nuestra Fútbol

    在布宜诺斯艾利斯，博卡青年队女足球球星 Camila Gomez 和 Florencia Quinonez 邀请 La Nuestra 女子足球计划的女孩们，一起在主要供男性球员使用的球场上踢球。

    美国伊利诺伊州芝加哥 Girls in the Game

    美国伊利诺伊州芝加哥 Girls in the Game

    在芝加哥，Girls in the Game 的青少年队成员们体验了为期一天的指导、愿景规划、培训和舞蹈活动。Girls in the Game 组织致力于鼓励女孩们通过运动过上更快乐、更健康且更加自信的生活。

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    墨西哥墨西哥城 TRASO

    在墨西哥城，来自青少年拳击项目 TRASO（Transformación Social）的女孩们聚集在 Nike House of Her，通过舞蹈、瑜伽和培训了解体育运动的乐趣和基本知识。

    美国田纳西州孟菲斯 Girls Summit

    美国田纳西州孟菲斯 Girls Summit

    在孟菲斯，孟菲斯灰熊队和 Nike 邀请了 400 名女孩参加第三届年度 Girls Summit，这些女孩们从一整天的游戏、运动试练和启发活动中汲取了力量。

    美国俄勒冈州波特兰 She Hoops Series

    美国俄勒冈州波特兰 She Hoops Series

    在波特兰，女孩们热烈庆祝波特兰开拓者队 She Hoops Series 达到高潮，这是一个为期五周的技能训练班，在这里，女孩们能够学习和发展基本的篮球技能。

    畅玩全球，发掘潜力

    畅玩全球，发掘潜力

    我们为世界各地的女孩们提供专属的运动内衣，让她们能够在运动时充满自信。

    话不多说，马上行动起来吧

    成为队友

    不妨鼓励身边的女孩每天活动至少 60 分钟。了解我们在世界各地的伙伴如何鼓励女孩变得更有活力，并了解你加入她们的方式。

    了解更多

    成为冠军

    分享游戏与运动激励女孩成长的故事，并标记 #MadetoPlay，将这个观念传播给全世界

    #MadeToPlay

    成为教练

    将游戏和运动带进你所属的社区。探索实用教学技巧并立即行动起来，一点一滴改变世界。

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    鼓励女孩积极主动可谓是一项团队运动。我们正与世界各地的几个组织携手合作，希望通过游戏和运动带给女孩们积极的体验。

    我们认为儿童不应呆坐在那里，
    他们应该尽情玩乐。

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