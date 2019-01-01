Zoom Freak 1

社交媒体和广告

社交媒体 cookie 可将您与您的社交网络相连接，方便通过社交媒体分享我们网站的内容。（第三方的）广告 cookie 会收集 Nike 网站内外的信息，帮助更好地定制符合您兴趣的广告内容。在部分情况下，这些 cookie 涉及您个人数据的处理。如需了解更多有关该个人数据处理的信息，请查看我们的 隐私政策与 Cookie 政策。取消选定这些 cookie 可能会导致播放的广告内容与您不相关，或使您无法有效链接至 Facebook、Twitter 或其他社交网络，并/或无法在社交媒体上分享内容。