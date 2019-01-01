凯里·欧文：切入新速域
凯里·欧文球技娴熟，速度惊人，他总是掌握着比赛主动权，用出人预料的方式送出助攻、完成变相，就连晃倒防守球员也不在话下。层出不穷且接连不断的运球动作让球场上的欧文始终难以捉摸，防不胜防。
凯里·欧文：切入新速域
凯里·欧文球技娴熟，速度惊人，他总是掌握着比赛主动权，用出人预料的方式送出助攻、完成变相，就连晃倒防守球员也不在话下。层出不穷且接连不断的运球动作让球场上的欧文始终难以捉摸，防不胜防。
“我的球风独一无二， ”欧文表示：“脚步移动也不循常规。我擅长利用脚尖和脚的侧面来完成变速并制造空间。面对防守时，我能随时启动，切入任何场上位置，这正是我的优势所在。”
“我的球风独一无二， ”欧文表示：“脚步移动也不循常规。我擅长利用脚尖和脚的侧面来完成变速并制造空间。面对防守时，我能随时启动，切入任何场上位置，这正是我的优势所在。”
契合欧文独一无二的比赛风格，Kyrie 6 将借助 Nike 最新科技来提升欧文的精准疾速。“Kyrie 6 是我目前穿过最舒适的球鞋，”欧文坦言：“它的设计更加出众，新加入的创新科技和我的比赛风格简直是天作之合。”
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