Kyrie 4
找准你的节奏
全新弯曲凹槽设计提供出色灵活性和抓地力，助你展现球技如行云流水。
灵活抓地
外底采用弯曲凹槽设计和之字型纹路，缔造出众灵活性和抓地力。
回弹缓震
轻盈泡棉结合后跟 Nike Zoom Air 系统，塑就柔软舒适的穿着感受和灵敏响应性能。
透气支撑
网眼布设计令双足保持凉爽，Flywire 飞线则可在强势切入时提供非凡支撑力。
设计揭秘
Kyrie 4
Nike 设计师 Ben Nethongkome 携手 Nike 篮球设计总监 Leo Chang（张传禧），共同打造出一款篮球鞋，欧文穿上它不仅能在球场上驾驭他的疾速步法，在球场外亦能展现他的个性风范。
革新设计
Ben 表示：“欧文既能强势切入，亦可迅速转向，在球场上简直无所不在。”在整个设计过程中，如何助力他保持稳定是一个重要问题。设计团队尝试了一种新方式，即：将鞋底中部切分开来，以提供多方位的支撑力。“如此一来，欧文就能够以 45 度角切入，并在下一步实现突破。 ”
成就疾速
对欧文而言，速度就是力量的源泉，也是制胜的关键所在。Ben 和他的团队以速度为设计核心，模拟轮胎支撑车辆转向设计出了一种外底。他表示：“我们希望他在转弯时亦能展现非凡疾速。这一新型的弧形外底让他可以在身体倾斜时有效调整速度。”将外底打造成弧形可确保他不会因为方向的急速转变而失去前进的动力。相反，能量不仅会传至下一个动作，且一点都不会浪费。