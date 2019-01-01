Kyrie 3
切袭无踪
速率全开，夺目全场。
Kyrie 3
迅疾启动加上行云流水的球风，让凯里·欧文得以驰骋全场。他与Nike设计团队紧密沟通，确保 Kyrie 3 不仅仅是犀利切入的驱动器，更能多方位地适应运动员的变化，提供优异响应而动态牵引，灵活支撑和响应缓震，这些也完全体现了他本人的需求。
动态疾速
独立的舱体单元加上曲面外底，提供出众牵引力，助你驰骋全境。
灵活锁定
前足的 Flywire 编织绑带，为多变球风提供贴合锁定与支持。
响应缓震
隐藏于后跟的 Nike Zoom 气垫单元，为你的畅快奔袭提供缓震支撑。
“前足的锁定让我从不同位置和角度都能切入无阻，且不失来自于地面的响应。” —— 凯里·欧文
设计揭秘
不断升级
司职控球后卫的凯里·欧文荣膺褒奖无数，最享负盛名的莫过于他的“脚踝终结者”称号和轻松自如的球风。资深产品经理 Tony Grosso 表示：“我们希望打造一款新球鞋，令欧文在球场上肆意发挥理想表现。首先，提升灵感源自 Kyrie 1 鞋底的抓附力。通过向上延伸至鞋侧的抓地力结合弧形前足，有助于营造更出众的赛场体验。”
利落贴合
Grosso 及其团队也希望减少鞋内多余空间，防止双脚滑动，助力欧文不费吹飞之力爆发起步：“我们致力于追求更贴合，因为良好的贴合度可以提升鞋子的灵敏响应性能，为欧文每个动作带来优异响应。”设计团队从 Kyrie 2 固定带系统撷取灵感，采用轻盈强韧并能提供支撑的 Flywire 飞线打造内置支撑系统；同时添加前足固定带，加强双足稳固定位。
灵活应变，无可匹敌
最能彰显欧文球技的是他擅于运用创造力找出防守空档，并在刹那间把握进攻机会。Grosso 表示：“欧文球风迅猛，脚步变换迅速，好像速度就在他的精准掌控之中。”设计团队在鞋款后半部分增添纹理钉设计，旨在彰显欧文驰骋赛场的个性球风。Grosso 称赞道：“他的比赛充满无限可能。”24 岁的欧文才刚刚展露身手。