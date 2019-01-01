Kyrie 1
速造新时代
Kyrie 1 兼具强劲抓地力、准确支撑性及灵敏缓震性能，助你在比赛中迅疾启动，全速出击。
Kyrie 1
速造新时代
Kyrie 1 兼具强劲抓地力、准确支撑性及灵敏缓震性能，助你在比赛中迅疾启动，全速出击。
Kyrie 1
作为联盟首屈一指的控球后卫，凯里·欧文以迅如闪电的起步表现和行云流水般的作战风格纵横球场。他惊人的球场视野和多变的传球技术，丝毫不逊于其得分能力。Kyrie 1 具备非凡的抓地力、支撑表现和缓震性能，能够帮助他保持迅捷，实现对赛场的出色掌控。
Kyrie 1
作为联盟首屈一指的控球后卫，凯里·欧文以迅如闪电的起步表现和行云流水般的作战风格纵横球场。他惊人的球场视野和多变的传球技术，丝毫不逊于其得分能力。Kyrie 1 具备非凡的抓地力、支撑表现和缓震性能，能够帮助他保持迅捷，实现对赛场的出色掌控。
强劲抓地
耐用的橡胶人字纹外底延伸至鞋面侧边，带来额外抓地力。
强劲抓地
耐用的橡胶人字纹外底延伸至鞋面侧边，带来额外抓地力。
Hyperfuse 稳固支撑
鞋面由三层材质熔接而成，提供耐久的支撑并具有良好的透气性，成就近乎无缝的出众设计。
Hyperfuse 稳固支撑
鞋面由三层材质熔接而成，提供耐久的支撑并具有良好的透气性，成就近乎无缝的出众设计。
灵敏缓震
前足搭载 Nike Zoom 气垫单元，提供轻质有效的贴地缓震和快速回弹，助力迅疾启动；后跟则搭配轻盈的 Phylon 泡棉，营造出色的减震缓冲效果。
灵敏缓震
前足搭载 Nike Zoom 气垫单元，提供轻质有效的贴地缓震和快速回弹，助力迅疾启动；后跟则搭配轻盈的 Phylon 泡棉，营造出色的减震缓冲效果。
变向抓地，全速切入