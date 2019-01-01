Nike Basketball
扬尼斯·阿德托昆博
扬尼斯曾经是一位默默无闻的希腊少年，日复一日的不懈努力，促使他成为如今旷世罕见的篮球运动员。扬尼斯·阿德托昆博一直以来锐意进取，不断蜕变，崛起为当今篮球界一股不可阻挡的新生力量。在这段辉煌的旅程中，他成为了首位拥有自己 Nike 签名球鞋的欧洲球员。
Nike Basketball
扬尼斯·阿德托昆博
扬尼斯曾经是一位默默无闻的希腊少年，日复一日的不懈努力，促使他成为如今旷世罕见的篮球运动员。扬尼斯·阿德托昆博一直以来锐意进取，不断蜕变，崛起为当今篮球界一股不可阻挡的新生力量。在这段辉煌的旅程中，他成为了首位拥有自己 Nike 签名球鞋的欧洲球员。
“在成长的过程中，我一直渴望成为像父亲一样的足球运动员，但我的兄长 Thanasis 把我引向了篮球。正是受到他的影响以及家人的支持，让我对这项运动的热爱与日俱增。”
“在成长的过程中，我一直渴望成为像父亲一样的足球运动员，但我的兄长 Thanasis 把我引向了篮球。正是受到他的影响以及家人的支持，让我对这项运动的热爱与日俱增。”
“在听到我的名字被念到的时候，我简直要激动得晕过去了。我只记得当时与 David Stern 握了手，但当时我对密尔沃基雄鹿队一无所知。”
“在听到我的名字被念到的时候，我简直要激动得晕过去了。我只记得当时与 David Stern 握了手，但当时我对密尔沃基雄鹿队一无所知。”
“在我还小的时候，我很害怕进入篮下禁区。但当我渐渐地意识到我已足够强壮去对抗任何人，那就是我接管比赛的开始。”
“在我还小的时候，我很害怕进入篮下禁区。但当我渐渐地意识到我已足够强壮去对抗任何人，那就是我接管比赛的开始。”
“我从来没想过我会拥有属于自己的签名球鞋。如果你肯刻苦努力，再疯狂的梦想终究有实现的一天。”