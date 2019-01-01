从无锡到上海，一晃十年时间，小奇作为一位球鞋藏家，添置了不少新的限量收藏；
而作为一名舞者，他建立的Studio X街舞工作室，因街舞而生，为舞者而聚，已经成为一个舞者的开放性社区。
从无锡到上海，一晃十年时间，小奇作为一位球鞋藏家，添置了不少新的限量收藏；
而作为一名舞者，他建立的Studio X街舞工作室，因街舞而生，为舞者而聚，已经成为一个舞者的开放性社区。
跟很多Hiphop舞者一样，传承着街头血液的Air Force 1无疑是小奇的首选。谈起家里几百双球鞋，他的最爱就是这双他在去年Yohood的耐克空间定制的这双Air Force 1, Supreme CDG AF1给予他的解构灵感被运用到swoosh的设计中，而鞋底包边的设计更是让他引以为豪。
跟很多Hiphop舞者一样，传承着街头血液的Air Force 1无疑是小奇的首选。谈起家里几百双球鞋，他的最爱就是这双他在去年Yohood的耐克空间定制的这双Air Force 1, Supreme CDG AF1给予他的解构灵感被运用到swoosh的设计中，而鞋底包边的设计更是让他引以为豪。
“一切的起源，就只是为了跳街舞。”
从学习到教课，从国内知名的 Hiphop 舞者揽获各大街舞比赛的冠军头衔，再到操办赛事全力推广街舞文化，每一次的变化和身份的转化，看似重大，却万变不离1心，小奇说，这一切都只是为了更好的跳街舞。
于是怀揣这一初心，Studio X街舞工作室在五年前诞生了。
“一切的起源，就只是为了跳街舞。”
从学习到教课，从国内知名的 Hiphop 舞者揽获各大街舞比赛的冠军头衔，再到操办赛事全力推广街舞文化，每一次的变化和身份的转化，看似重大，却万变不离1心，小奇说，这一切都只是为了更好的跳街舞。
于是怀揣这一初心，Studio X街舞工作室在五年前诞生了。
没有宽敞明亮的课室，也没有高大上的入口， 从热闹街区一侧的安全通道往下走，这个盘踞于上海昌平路地铁站阶梯旁的Studio X打开了另一片地下空间——这就是凝聚上海Hiphop舞者的根据地。
没有宽敞明亮的课室，也没有高大上的入口， 从热闹街区一侧的安全通道往下走，这个盘踞于上海昌平路地铁站阶梯旁的Studio X打开了另一片地下空间——这就是凝聚上海Hiphop舞者的根据地。
“只有开放和交流，才有机会让舞者不断提高，让街舞文化圈子更好”
奇特的选址让“街头”与“地下”的风格得到完美诠释，而Studio X一直坚持的“打破老师签约制度，打破舞团壁垒”的开放式街舞工作室理念，让这个地方真正有了保护和发展街舞文化的基础。
“只有开放和交流，才有机会让舞者不断提高，让街舞文化圈子更好”
奇特的选址让“街头”与“地下”的风格得到完美诠释，而Studio X一直坚持的“打破老师签约制度，打破舞团壁垒”的开放式街舞工作室理念，让这个地方真正有了保护和发展街舞文化的基础。
“从不限制合作，也不会以商业需求束缚老师，这是对街舞文化最大的保护。”
Shun从Studio X创建初期就在这里教课，一直到现在。街舞在发展，周围的环境也在变化，而他却一直习惯回到这里。
不被商业绑架，保持专业性，为舞者创造更多开放环境，小奇为保护街舞文化所做的努力，正是Shun倍感珍惜Studio X的原因。对他而言，初心不变，才最珍贵。
“从不限制合作，也不会以商业需求束缚老师，这是对街舞文化最大的保护。”
“STUDIO X 有满满一面墙都是曾经来教课老师的照片，这些交流活动让我们拓展了边界。”
从四川到上海就一直在Studio X跟着小奇练舞的麒麟，现在已经从练舞学生成长为一名授课老师。Studio X的街舞交流活动，打开了他新的领域，也影响了他由此不断提高。
“上海之前是没有欧洲舞者，小奇请了很多欧洲舞者来上海交流，所以上海出现很多跳New School风格。” 麒麟正是这些一步步变化的见证人。
Shun从Studio X创建初期就在这里教课，一直到现在。街舞在发展，周围的环境也在变化，而他却一直习惯回到这里。
不被商业绑架，保持专业性，为舞者创造更多开放环境，小奇为保护街舞文化所做的努力，正是Shun倍感珍惜Studio X的原因。对他而言，初心不变，才最珍贵。
“STUDIO X 有满满一面墙都是曾经来教课老师的照片，这些交流活动让我们拓展了边界。”
从四川到上海就一直在Studio X跟着小奇练舞的麒麟，现在已经从练舞学生成长为一名授课老师。Studio X的街舞交流活动，打开了他新的领域，也影响了他由此不断提高。
“上海之前是没有欧洲舞者，小奇请了很多欧洲舞者来上海交流，所以上海出现很多跳New School风格。” 麒麟正是这些一步步变化的见证人。
而现在，他也跟着小奇参与到把街舞交流真正打开的活动中：在大学生街舞活动中跟学生们交流；参与Studio X每年一度的全国巡回授课，跟其他城市的舞者们切磋……
Studio X绝不仅仅止于在地铁站内的两个舞室，因为小奇深信只有开放和交流，才有可能让街舞提高。
而现在，他也跟着小奇参与到把街舞交流真正打开的活动中：在大学生街舞活动中跟学生们交流；参与Studio X每年一度的全国巡回授课，跟其他城市的舞者们切磋……
Studio X绝不仅仅止于在地铁站内的两个舞室，因为小奇深信只有开放和交流，才有可能让街舞提高。
“5年了，STUDIO X 越来越旧，大家却越来越好。”
Mio一开始也是追随Studio X浓厚的街舞文化气氛而来，没想到一来练舞就是4年多的时间。她也从一名学Hiphop街舞的学生，开始在这里担任代课老师了。与优秀的舞者分享新的音乐和练习，就是她不变的日常。
这个24小时不关门的街舞工作室让很多喜欢街舞的年轻人找到了落脚点，也为一些成熟的舞者在繁杂的日常中保留街舞梦想，圈出一片自留地。年复一年的脚步声、音乐声中，Studio X变得越来越旧，大家也越来越好了。
“5年了，STUDIO X 越来越旧，大家却越来越好。”
Mio一开始也是追随Studio X浓厚的街舞文化气氛而来，没想到一来练舞就是4年多的时间。她也从一名学Hiphop街舞的学生，开始在这里担任代课老师了。与优秀的舞者分享新的音乐和练习，就是她不变的日常。
这个24小时不关门的街舞工作室让很多喜欢街舞的年轻人找到了落脚点，也为一些成熟的舞者在繁杂的日常中保留街舞梦想，圈出一片自留地。年复一年的脚步声、音乐声中，Studio X变得越来越旧，大家也越来越好了。
说起对未来，小奇还有很多关于街舞文化的计划——继续全国巡回授课，以及培养下一代舞者，让更多不了解不理解街舞的人有机会接触这个文化。然而依靠他一个人的力量是仅仅不够的。以Studio X为基地，聚在这里，又走出去的年轻人，才是街舞的种子。他们从这里孵化，又从这里，到更多更广的舞台施展拳脚。
说起对未来，小奇还有很多关于街舞文化的计划——继续全国巡回授课，以及培养下一代舞者，让更多不了解不理解街舞的人有机会接触这个文化。然而依靠他一个人的力量是仅仅不够的。以Studio X为基地，聚在这里，又走出去的年轻人，才是街舞的种子。他们从这里孵化，又从这里，到更多更广的舞台施展拳脚。