

从学习到教课，从国内知名的 Hiphop 舞者揽获各大街舞比赛的冠军头衔，再到操办赛事全力推广街舞文化，每一次的变化和身份的转化，看似重大，却万变不离1心，小奇说，这一切都只是为了更好的跳街舞。

于是怀揣这一初心，Studio X街舞工作室在五年前诞生了。







