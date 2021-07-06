失眠好像没什么，但影响却巨大

虽然每周有几个晚上睡不好听起来没什么大不了的，但它会对你的表现和健康造成负面影响。《睡眠》杂志上发表的一项研究表明，经常性缺乏睡眠会让你感到越发不堪重负和情绪化，患有急性失眠的人往往很少进入深度睡眠，而正是这种睡眠可以帮助身体自我愈合和修复。很明显，缺乏深度睡眠不可能加速训练间的恢复，更别提在下一次训练后提供持久的能量了。

凯瑟琳·格林博士表示：“有研究表明，涉及到高强度活动时，即使只有一两个晚上睡眠不足，也会影响判断力和反应力。”无论是不是运动员，如果思维不敏捷，你可能会丢球，握不紧哑铃。或者你需开车去某地，但驾车所需耗费的脑力比你想象的要多，失眠让你无法专注，有可能让自己面临发生意外的风险。

研究人员尚无法给出确切的原因，但这可能与睡眠总时长有关。格林博士补充道：“有充分的证据表明，大多数成年人每晚至少需要 7 个小时的睡眠才能充分发挥出自身的实力。如果睡眠时间一直少于 7 小时，或者短期内远低于 7 小时，都会影响到自身的表现。”