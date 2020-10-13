如何使用筋膜枪帮助缓解肌肉紧张
电钻和筋膜球结合，会衍生出什么呢？答案是筋膜枪。这个新奇的装备不仅出现在健身房的泡沫轴旁边，还出现在理疗师的工具箱里，或是你喜爱的教练的朋友圈。但这个标价从近 700 到 4000 多人民币不等的筋膜枪功效究竟是什么呢？它到底适合哪些人使用呢？
首先，一起来看看筋膜枪的运作原理。一个电池驱动的马达连接橡胶或泡棉枪头，以每秒约 40 次的速率快速震动，这个过程也称为冲击理疗 。枪头接触身体后，产生流畅但强烈的冲击力并作用于肌肉。
专业理疗师 Paul Helms 告诉我们：“这种冲击力可以疏通结缔组织或筋膜内的结节，使得肌肉周边的筋膜变得更加柔软，从而缓解肌肉僵硬。”他经常使用筋膜枪来帮助运动员们放松。
筋膜枪可能还会影响神经系统。理疗师 Helms 进一步解释道：“当你按摩一块肌肉时，肌肉并不会马上得到真正的放松。肌腱中的感觉神经元接触冲击后会感受到肌腱张力的增加，随后你的大脑会接收到这个信号并对它进行处理，进而告诉肌肉要放松。”
迄今为止，科学研究尚未对筋膜枪做过详尽论述。但《临床与诊断研究期刊》刊登的一个研究发现：在运动后 72 小时内，相比于没有做过任何理疗或按摩的参与者，进行过 5 分钟震动理疗或 15 分钟按摩的参与者能明显感受酸痛感减少。而在前 24 小时内，借助震动型设备放松比按摩放松能更快得到恢复。
理疗师 Helms 表示：“筋膜枪对于经常进行高强度训练的人来说尤为有用，它不仅可以提高恢复速度，还可以在训练前放松筋膜，从而提升运动灵活性。”对于那些针对赛事进行训练的运动员而言，筋膜枪堪称理想之选，它能够帮助运动员缓解肌肉紧张，防止过劳损伤以及因肌肉紧张导致的潜在结节和局部疼痛。他补充道：“标准的泡沫轴无法按摩到肌肉深层或局部组织，而你的双手速度也永远比不上马达枪头。”
如果你有机会使用筋膜枪，或者正在考虑入手一把，请提前了解下面这些小贴士：
不想花钱在这个花哨的放松设备上？理疗师 Helms 建议：“其实我们也可以使用筋膜球或高尔夫球代替，它们能够为关键区域施加所需的力度，而花费只是筋膜枪的九牛一毛。”