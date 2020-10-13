培养积极的心态
乐观主义者总是期待最好的结果。他们本着乐观进取、万事顺意的心态对待每件事。这种思考方式听起来的确不错。但是这种态度能否奏效？乐观主义者真的会过得更好吗？研究表明，确实如此。
《心脏病学》杂志近期发表一篇文章显示，在近 230,000 人的测试结果中，乐观程度更高的人患上重大心血管疾病的风险更低。而哈佛大学近期一项约 13,000 人参与的研究也有类似结果：满怀希望的人更加身体健康和习惯优良，他们的人缘、心理和幸福感也更胜一筹。
你可能会认为这些结果只适用于拥有积极心态的人，因此不想继续读下去。如果你有这样的想法，请谨记：积极的心态其实可以被选择的。
现任牛津大学心理学与情感神经科学的教授，Elaine Fox 博士认为：“乐观心态是可塑的，我们可以学着变得更加乐观。”如果在积极心态和消极心态之间选择前者，第一步就是了解你的大脑为何会选择产生积极或者消极的想法。
哺乳动物内心研究创始人 Loretta Breuning 博士说：“产生积极或消极思维的神经通路在我们年少时就已经根深蒂固。”
Breuning 博士认为，我们过去的经历，尤其是童年时期的经历，会形成我们对于事态向好或向坏的预期，这也是我们在以后的生活中充满动力的原因。她说：“当你拥有正面期待时，你更愿意投入其中，尝试达成你的愿望。相反，当你拥有消极预感时，你不知道前进的方向和方法，因此通常不会采取任何行动。”
Breuning 博士说，这种消极的思考方式会让你分泌皮质醇，它是一种压力荷尔蒙，会向你的大脑发送“威胁警报”。它一旦产生，就不会无故消失：“因为受到这种’威胁‘，你神经中的消极通路，会持续被加强。这跟人们使用母语的状态挺像的，有时候你都不知道为什么会这么说话，但那话就脱口而出。”因此，在这种状态下，你想不消极都难。
当你陷入悲观情绪中时，如果仅仅只是告诉自己要去积极思考，那根本没用。Fox 博士表示，思考本身并不会对你产生帮助。积极性和它带来的好处，不在于我们怎么想，而在我们怎么做。Fox 博士进一步建议：“去做更多积极有益的事吧，它能让你从负面情绪中振奋，让你的心态更向上。”
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