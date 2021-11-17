如何挑选理想的冬季外套？

如何找到理想的冬季外套
选购指南
以下指南将帮助你找到舒适又保暖的理想冬季外套，从容应对寒冷季节。一起来看看吧。
无论气温逐渐下降还是来个大跳水，保暖冬季外套都能让你在严寒时节畅享温暖。 冬季的寒冷气候让外出和运动都变成了挑战。 但冬季也可以成为你的时尚秀场，无论是寒冬跑步装备，还是适合日常穿着的外套，只需找到你的理想冬季外套，就可以在保持温暖的同时维持出众身型。
从凛冽寒风到严寒天候，Nike 针织冬季夹克和冬季外套皆可助你从容应对。 跟随以下指南选择理想的冬季外套，在前往健身房的路上尽展舒适型潮。
如何找到理想的冬季外套
1.保暖填充物
大多数外套都含有羽绒或合成材质填充物。
- 羽绒填充物的原材料为柔软的鸭绒和鹅绒。 羽绒夹克的保暖效果以蓬松度来衡量，通常在 300 到 900 之间。 蓬松度越高就越饱满，保暖效果也越好，但它并不是保暖效果唯一的决定因素。 羽绒的充绒量也很重要。 例如，蓬松度为 600 的厚实外套可能和蓬松度为 800 的可收纳外套一样暖和。
- 羽绒的优点：轻盈非凡，能有效锁住身体热量。
- 羽绒的缺点：被雨雪浸湿后保暖效果降低，而且不易晾干。
- 合成材质填充物是由不同尺寸的聚酯纤维长丝组成，这些长丝缠绕在一起，同羽绒一样锁住空气层，带来保暖效果。 合成材质填充物的保暖性能以每平方米的克重来衡量， 一般在 40 克到 120 克之间，越重保暖效果越好。
- 合成材质填充物的优点：即使在潮湿的环境中也能提供一贯的保暖效果。 不易磨损，保暖而不臃肿，是大多数运动员的理想选择。
- 合成材质填充物的缺点：比羽绒要重，通常较不耐穿。
2.气候适应性
夹克外层将严寒阻隔在身体之外，所以要确保采用密封接缝结构，帮助抵御水分入侵。 部分外套采用耐久拒水 (DWR) 涂层，具有抗水效果。 虽然抗水外层可以让你在细雨中保持干爽，但如果要应对暴雨或是暴风雪，你需要选择防水性能出众的外套或防水外层。若是赶上狂风天气，拉链上设有挡风片的外套可为你带来出众抗风效果。
3.版型
选择长款还是短款设计？宽松还是紧身版型？ 长款冬季外套可在严冬为双腿和臀部带来温暖包覆，但也会让你无法自如运动。 冬季跑步时，可以选择短款外套。 宽松夹克是内搭连帽衫或针织单品的理想之选，但要确保袖口和衣领舒适贴合，避免冷空气趁机而入。
4.口袋
如果你把手套落在了家里，插手口袋可以帮助双手保持温暖，特别是采用针织里料和其他保暖里料的口袋。 暖手口袋同时可以提供额外的收纳空间。 有些外套设有拉链口袋，可以帮助电子设备保持干燥，防止物品掉落。 也有些外套设有外部开口口袋或内置口袋，便于拿取帽子和手套。
5.风帽
为了保持头部温暖干爽，可以选择配有风帽的外套。 有些外套配有百搭实穿的可拆式风帽、暖意融融的保暖风帽或舒适贴合的可调节风帽，可有效阻隔冷空气。
6.冬季外套的其他设计特色
- 抽绳：抽绳或束带可以防止冷空气从外套下摆钻入。
- 袖口：弹性袖口或可调节袖口舒适贴合，御寒保暖。
- 三合一设计：有些夹克设有保暖中间层，可以从外层上拆卸下来，各层单穿或组合穿着皆宜，实现出众保暖效果。
- 开衩设计：腋下或核心部位采用开衩设计，令你在寒冷天气锻炼时保持适宜体温。
- 拉链：双向拉链设计，提升透气性和灵活性。
- 挡风片：挡风片覆盖衣领，可为颈部阻隔冷空气
负责任的材料采购
虽然在服装环保方面暂时没有形成行业标准或公认的专业认证，但有些夹克在环保方面确实更出色。 建议选择能够减少废料和碳排放的产品。 Nike 多款冬季夹克都采用环保填充物，让你在畅享温暖的同时减少碳足迹。
适合不同天气的外套
抵御寒冷
在充满凉意的日子短暂外出时，披上一件舒适轻便的外套即可。 可以考虑穿着 Nike Therma 连帽衫，它采用双面起绒的细纤维针织面料，可有效锁住热量，轻便又保暖。 也可以选择由 Nike Tech Fleece 面料制成的外套，该面料在柔软棉针织面料之间融入了舒适的泡绵层。 理想冬季外套不仅要拥有你喜爱的颜色和风格，还要具备应你所需的功能，比如应对阵雨的风帽、存放智能手机的口袋或是便于透气的拉链设计。
舒适保暖
气温降到 7 摄氏度以下时，你需要穿上采用合成材质填充物或羽绒填充物的外套来御寒保暖。 Nike 合成材质填充物具有可媲美羽绒的外观与质感，并且能够在潮湿天气维持出众保暖性能。 如果你要寻找透气出众又导湿速干的夹克，不妨考虑 Nike Storm-FIT 服装。 Nike Storm-FIT 外套具有细聚酯纤维层压涂层，阻隔风雨的同时可导湿速干。
全面保暖
天气冷得你只想蜷缩在壁炉旁？不妨穿上 Nike 保暖效果出众的冬季外套，热力运动的同时畅享舒适。 长至大腿部位的外套可以包覆臀部，并设有可调节风帽，帮助保持头部和颈部温暖。 建议选择蓬松度超过 700 的羽绒外套，或较厚重的合成材质填充物外套。 下雪天气的防护性能也很重要，不妨选择具有防风抗水或防水性能的夹克。 你可能也需要针织里料口袋设计，好让双手保持温暖舒适。
如果遇到极度寒冷的天气，你可能需要在轻盈针织衫和高性能长袖紧身运动服外添加一件保暖夹克。 叠搭衣物有助锁住温暖空气，所以在外套里面搭配合适的装备可以提升保暖效果。 别忘了再戴上手套（或连指手套）和针织帽。
试穿外套
确定所选外套是否合适并不容易，你需要在寒冬里实际穿着，并在寒风和严寒天气中进行测试。 如果你需要更保暖的外套，或者要更换尺码或款式，都可以在 60 天内无理由免费退货至 Nike。
想要叠搭穿着，以便获得更出众的保暖效果？ 不妨为 Nike 宽松版型夹克和外套搭配一件马甲，或为你的冬季造型加上一顶针织帽。 不管你的冬季风格如何，我们都已为你准备周全。
常见问题
哪些外套最适宜冬季穿着？
最适宜冬季的外套应该既能支持你的冬季活动，又能让你保持温暖。 你可以根据需要选择羽绒或合成材质填充物外套。 外套至少要具备防风抗水性能。 如果你要面对大雪或大雨天气，可以选择防水外套。
哪些冬季外套保暖效果出众？
保暖效果出众的羽绒外套充绒量高，且蓬松度高达 900。 合成材质填充物夹克每平方米的重量要达到 120 克。