为什么热水浴能让身体放松？

达莱克博士指出，高温能提升血浆容量，进而提高心脏供血效率，而运动状态下的肌肉获取的氧气量和修复纤维的营养素也会随之增加。高温还能激发热休克蛋白，最终毛细血管中的血流量会由此增多，这有助于清除高强度运动后产生的乳酸和酸积聚。“这可以促进身体迅速恢复。”达莱克博士说道。其他研究表明，热水浴可以放松肌肉，软化韧带中的胶原蛋白，进而帮助缓解疼痛。

达莱克博士建议，可以效仿研究中运动员的做法，充分体会热水浴的好处。在中强度训练后，坐在浴缸里泡上半小时，每周泡三次。友情提示，一项调查发现，至少需泡澡六到七次才能看到变化。“你最好将身体的核心温度提升至 39℃ 左右，这是促进运动表现提升的理想温度，但是只能在中强度训练后这样做。”达莱克博士说道。由于身体的核心温度可能已经因为严苛训练而变得很高，如果你在高强度训练结束后立刻泡热水浴，可能会因此而患上热病。