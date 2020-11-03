六个习惯，练就运动员心志

03. 明确目标。

你可能不清楚的是，只要你确定了自己的“动力之源”，你就能拥有取之不尽的动力，你可以随时从中汲取力量。“动力之源”是指每次迎接挑战时，激发个人斗志的核心目标。对于精英运动员而言，“动力之源”具有独特性且富有感染力。例如，勒布朗和塞雷娜均表示，自己的目标是激励和他们经历相似且出身一样的孩子取得傲人成就。你可以明确让你获得自我满足感或深感自豪的因素，这样就可以随时开始确定自己的目标。如果你还是感到不知所措，可以从致力于激励下一代的 NBA 杰出球员和网球名将身上获取灵感，将目标重点集中在自己关心之人的身上。关注他人的需求可以让你保持动力且充满责任感，甚至可优于其他方式，激励你付出更多努力。



04. 保持坚毅。

“坚毅力”是激情和毅力的代名词，能助人攻克长期目标。它是所有教练追寻的运动员特质。回顾后续行动是评估自身坚毅力最简单的方法。你是否完成了一开始执行的任务？你是否记得最初的任务是什么？如果你对这些问题的答案并不确定，可设定一个只需几天就能完成的小目标（例如一周坚持三天无肉饮食，而不是天天全素食）。如果你完成了这个目标，就可以反复进行尝试，可以是每周多加一天，接着再增加一天，直到数周变成数月，甚至数年。频繁实现小目标可增强你的毅力，进而提高实现更宏大目标的几率。



05. 注重做事方法。

精英运动员通常借助近乎刻板的日常习惯来有序排列任务，明确自己的目标。在日常生活中，构建高效“做事方法”的难度可能与制定严密计划相一致。审视自己的日常习惯，询问自己这些问题：我的习惯是否具有连贯性（任务出现频率富有规律和节奏，可以从中获益）？是否包括重复性事项（任务完全相同，可以让你自动地学习提高）？是否包括行动计划（将短期任务升级为长期任务）？是否具有突出重点（你的“动力之源”始终处于首位）。最后，你是否抱着宽容的心态去执行任务（从不因失败而自责）？最后这一点有助于确保你长期坚持自己的做事方法。



06. 自我掌控。

简单来说，“掌控力”意味着对自己的做事方法承担全部责任，不找借口也不苛责自己。这是优秀人才蜕变为出色运动员的必修课，因为他们已经意识到自身的表现在自己的掌控之中。和做事方法一样，下列这些简单的问题可帮助你了解自己是否已经具备了这一特质：你是否能够承担起责任（在关键时刻能够掌控局面）？你是否带着责任心去做事（愿意承担所有后果，无论好坏）？你为人是否可靠（对日常生活的掌控力）？你是否会履行诺言（超出期待完成任务）？实现真正的自我掌控力意味着你是名副其实的领导者。你值得信赖，能呈现超出他人期待的结果，这也是自我掌控的奥秘所在，它不仅对你有利，还能令队友、家人或朋友从中获益，因为他们知道在紧要关头自己始终可以依靠你。