六个习惯，练就运动员心志

哪种特质造就了塞雷娜、科比、内马尔和拜尔斯等优秀运动员？为精英运动员提供训练指导的 Nike 健身资深总监兼 Nike Performance Council 成员 Ryan Flaherty 表示，这种特质不是速度、力量、耐力抑或基因，而是心志。
15 年来，Flaherty 紧密追踪了数百位金牌得主、世界冠军和纪录保持者，对他们的心理习惯和行为举止展开了严谨的研究，并运用所学知识助力这些运动员表现更上一层楼。最近，他与芝加哥大学普利兹克医学院脑动力学实验室主任兼 Nike Performance Council 成员 Stephanie Cacioppo 博士合作，利用神经科学探寻其中的联系。Cacioppo 博士说：“Ryan 研究成果的科学性令我震撼。”
Flaherty 和 Cacioppo 博士表示，这些心理习惯和行为举止不仅适用于未来的杰出人物。所有期望提升跑步速度、呈现出色比赛表现或者提高生活品质的人，都可以对此加以运用。
01. 与自己对话。
不要只是聆听脑海中的声音，不妨和这些声音对话。不过要采用专家称为“自我暗示”的策略性方法。“自我暗示”是运动员面临挑战时普遍会采用的方法，这种方法有助于你集中精力并树立自信，发挥最佳状态，当你像与挚友那样与自己进行对话时，则效果更甚。自我暗示可以是给自己打气（“你能行！”）或给予自己指导（“深吸一口气”），但一定不能对自己妄下评论（因此不要因为投丢一球或失去晋升机会而苛责自己）。使用第三人称或第二人称进行自我暗示同样至关重要，称呼自己为“她”或“你”，而不是“我”。这将助你营造一定的情感距离，如同对待亲密好友一般，对自己表达相同的善意。
02. 主动预想，奋力达成。
比赛前夜，许多精英运动员会在脑海中将起床到在颁奖典礼上接受金牌的所有流程想象一遍。将场景形象化，或生动详实地想象积极行为或结果，为实际体验做好思想准备，这样当你真正经历这些场景时，你的反应能力、自信心和耐力都会随之提升。不要只想象一切顺利的情形，还要设想所有可能出错的情况，这样一来，如果遇到困难，你就不会那么紧张，因为你已预想好克服困难的计划方案。你可以将这种方法运用于改变人生的时刻（搞定面试谋得理想工作，或者首次完成铁人三项，即使你并非强健的游泳运动员）或训练等日常任务中。
03. 明确目标。
你可能不清楚的是，只要你确定了自己的“动力之源”，你就能拥有取之不尽的动力，你可以随时从中汲取力量。“动力之源”是指每次迎接挑战时，激发个人斗志的核心目标。对于精英运动员而言，“动力之源”具有独特性且富有感染力。例如，勒布朗和塞雷娜均表示，自己的目标是激励和他们经历相似且出身一样的孩子取得傲人成就。你可以明确让你获得自我满足感或深感自豪的因素，这样就可以随时开始确定自己的目标。如果你还是感到不知所措，可以从致力于激励下一代的 NBA 杰出球员和网球名将身上获取灵感，将目标重点集中在自己关心之人的身上。关注他人的需求可以让你保持动力且充满责任感，甚至可优于其他方式，激励你付出更多努力。
04. 保持坚毅。
“坚毅力”是激情和毅力的代名词，能助人攻克长期目标。它是所有教练追寻的运动员特质。回顾后续行动是评估自身坚毅力最简单的方法。你是否完成了一开始执行的任务？你是否记得最初的任务是什么？如果你对这些问题的答案并不确定，可设定一个只需几天就能完成的小目标（例如一周坚持三天无肉饮食，而不是天天全素食）。如果你完成了这个目标，就可以反复进行尝试，可以是每周多加一天，接着再增加一天，直到数周变成数月，甚至数年。频繁实现小目标可增强你的毅力，进而提高实现更宏大目标的几率。
05. 注重做事方法。
精英运动员通常借助近乎刻板的日常习惯来有序排列任务，明确自己的目标。在日常生活中，构建高效“做事方法”的难度可能与制定严密计划相一致。审视自己的日常习惯，询问自己这些问题：我的习惯是否具有连贯性（任务出现频率富有规律和节奏，可以从中获益）？是否包括重复性事项（任务完全相同，可以让你自动地学习提高）？是否包括行动计划（将短期任务升级为长期任务）？是否具有突出重点（你的“动力之源”始终处于首位）。最后，你是否抱着宽容的心态去执行任务（从不因失败而自责）？最后这一点有助于确保你长期坚持自己的做事方法。
06. 自我掌控。
简单来说，“掌控力”意味着对自己的做事方法承担全部责任，不找借口也不苛责自己。这是优秀人才蜕变为出色运动员的必修课，因为他们已经意识到自身的表现在自己的掌控之中。和做事方法一样，下列这些简单的问题可帮助你了解自己是否已经具备了这一特质：你是否能够承担起责任（在关键时刻能够掌控局面）？你是否带着责任心去做事（愿意承担所有后果，无论好坏）？你为人是否可靠（对日常生活的掌控力）？你是否会履行诺言（超出期待完成任务）？实现真正的自我掌控力意味着你是名副其实的领导者。你值得信赖，能呈现超出他人期待的结果，这也是自我掌控的奥秘所在，它不仅对你有利，还能令队友、家人或朋友从中获益，因为他们知道在紧要关头自己始终可以依靠你。