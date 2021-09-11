训练
你的身体需要休息吗？
在健身房过度训练后，你会感到肌肉酸痛，但这并不是过度训练的唯一表现。快来了解一下其他不易察觉的迹象。
当你的股四头肌颤抖不已，甚至连去一趟卫生间都感觉难上加难的时候，你也许才意识到，是时候拿泡沫轴休息放松一下了。所谓肌肉酸痛，就是训练压力导致肌肉纤维微撕裂，以及身体对修复这种损伤做出的反应。然而，这种酸痛感并不是你需要放松身心的唯一信号。
在肌肉酸痛的情况下坚持训练可能让你产生一种“我好强”的幻觉。力量和体能训练总监安德魯·沃特金斯（Andrew Watkins）教练解释：“如果你不进行休息和恢复，你的身体就难以储备能量，也无法修复受损的组织。这种生理压力会对身体机能造成负面影响。如果你在精神和感情方面也倍感压力，你在训练间歇期间恢复元气的效率将大打折扣，你的身体机能也会因此不进反退。”
还好适可而止，并非难事。安德魯·沃特金斯教练说：“我们的身体就像一台机器，它会告诉你什么时候需要放慢节奏。”没错，肌肉酸痛虽然是个大事儿，但它只是让你放慢节奏的众多信号之一。关注以下这些不太常见的迹象，让你的身体获得充分的休息和恢复。
1. 静息心率升高
你或许会追踪训练时的心率，但是静息心率也应该引起你的注意，例如晨起后的几分钟。美国心脏协会指出，对于大多数人而言，正常的静息心率应为 60 至 100 次/分钟。沃特金斯教练表示，运动员的静息心率可能会更低一些。
佛罗里达大学运动科学和健康教育副教授蒂娜·M·彭霍洛（Tina M. Penhollow）博士指出，静息心率略有波动是正常现象。但是，如果你通过智能手表或其他设备追踪静息心率，并且注意到心率始终比正常范围高出每分钟 5 次或更多次数，这意味着你的身体需要更加卖力地处理日常事务。如果休息不充分，你的心脏就会加班来修复你的组织，而心率升高正是心脏努力赶工的信号。
2. 训练比平时更艰难
你平时对于 9 分钟/英里的配速感到轻松加愉快，但是你突然在 11 分钟/英里的配速时举步维艰；你平时力大如牛，但是现在抬起 60% 的训练重量却像扛鼎那样苦苦支撑。如果你有以上表现，那就证明你的身体已经发出投降的信号了。
沃特金斯教练解释说，这并不是你的肌肉一夜之间变脆弱了（那也太可怕了！），而是你的中枢神经系统超负荷运载了。中枢神经系统是控制身体反应的处理中心，负责接收和发送身体其他部位的信息。“如果你的神经系统还没有从前一天的压力中恢复过来，你的大脑就不能像往常一样向肌肉发送信息，这会导致反应迟缓或者身体感到沉重。”
3. 睡眠出现问题
日复一日的刻苦训练一定会让你筋疲力尽。但是，如果这种疲劳感都不能让你睡个好觉，不妨悠闲地散散步，而不是再上一节高强度的动感单车。蒂娜·M·彭霍洛博士指出：“过度训练会让你的身心处于高度紧张状态，让你感到坐立不安。”《生理学前沿》刊登的一篇报告指出，过度训练会让你难以入睡，从而导致总体睡眠时间更短。
《国际运动医学杂志》发表的一篇综述指出，鉴于睡眠可能是影响运动恢复的主要因素，从长远的角度来看，你应该优先考虑如何拥有高质量的睡眠，然后再去完成每周第 7 次训练，这会让你的表现更上一层楼。
4. 一想到训练就畏畏缩缩
有时候，你根本不想去训练。事实上，大多数运动员也会这么想。然而，沃特金斯教练表示，如果你一直坚持训练，然后发现自己突然在沙发上累得起不来，这就表示你的身体在告诉大脑：“我需要好好休息一下。”
《当代生物学》发表的一项研究表明，过度训练不仅会让身体精疲力尽，而且会导致精神疲劳。强迫自己完成令人恐惧的训练可能会让你的状态一落千丈。彭霍洛博士说：“研究显示，精神疲劳会让你的表现大不如前，同时还会造成体力不支、缺乏耐力。”不妨给自己安排一个休息日，这能让你全力投入到下一次训练当中。
5. 肌肉时常抽筋
当你在厨房忙个不停，或者早晨醒来的时候，你的双脚是否有抽筋的感觉？彭霍洛博士表示，剧烈运动会让相应部位的肌肉过度疲劳，进而导致抽筋。各种运动都会导致肌肉出现微撕裂，但是如果休息时间不充裕，肌肉就没有时间修复自身，也无法变得更加强壮。
此外，彭霍洛博士指出，这种损伤还会让肌肉难以吸收恢复所需的营养成分，肌肉排出训练产生的细胞废料的能力也会大打折扣。这会导致你的肌肉出现痉挛，而这正是肌肉投降认输的信号。
在沃特金斯教练看来，如果你有上述任何一种症状，不妨花几天时间来休养生息或者恢复元气。他指出：“周中做一些瑜伽；周末散散步或者去徒步旅行；抽时间运动、按摩、盐浴和冥想，也是你放松身心的好主意。”
是否注意到自己出现了好几种过度训练的迹象？你可能需要一个“减负周”。沃特金斯教练解释说：“减负的方式非常简单，只需减少负重、缩短跑步距离或者训练时长即可。”任何迹象和症状都应该在此期间消失。如果情况没有缓解，请咨询你的医生。
真正的健身高手不会一味地训练，因为他们懂得如何在训练中收放自如，这正是他们引以为傲的一点。
文字：Ashley Mateo
插画：Mojo Wang