想让自己蓄势待发、把握时光，最好的方法莫过于香甜地睡一整夜，不必再靠咖啡来提神醒脑。人体机能中心医师科学家兼医学博士谢丽·玛（Cheri Mah）专门研究精英运动员的睡眠与运动表现，她表示，对于大部人而言，睡饱意味着至少 7 小时的睡眠时间，不过有些人还需要睡更长时间。

谢丽·玛博士指出，事实上，大部分人在大多数夜晚都没有得到充足的睡眠，这并不意外。但影响情绪、健康和体质的因素，可不仅仅是这 7 个多小时的睡眠总时长，选择何时睡觉也发挥着至关重要的影响，她补充说。要想判断你是否需要重新培养睡眠习惯，首先要确定身体是否出现以下症状：