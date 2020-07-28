调整生物钟，提高睡眠质量和精力

Partch 说：“褪黑素可促进身体入睡，生物钟周期明显过短意味着褪黑素的释放过早达到峰值，因此你会较快感到疲乏，并在日出之前就醒来。”



无论你的生物钟周期是短还是长，都不必让它来支配你的节奏。佛罗里达大学肌肉学研究所教授兼项目副主任、昼夜节律与骨骼肌关系的主要研究人员 Karyn Esser 博士表示：“你可以根据自己的目标调整生活方式（尤其是训练和进食的时间），以改变生物钟相位或时间设定，好让每日高峰状态提早或延迟到达。”



有关生物钟与训练的研究还在进行中。不过，如果晚上八点你就觉得精疲力尽，那么可能在下午锻炼对你来说最有益。这是因为锻炼可以调整你的生物钟，推迟褪黑素的分泌，Esser 说道。如果午夜之前你还难以入睡，早上锻炼一会（最好是室外锻炼）也许可以调整你的昼夜节律，让睡意在一天中早些达到峰值。“值得一提的是，肌肉生物钟极易受运动影响，能够适应你安排的训练时间，因此你的肌肉可以习惯任何日程变化，”她说道，“在此过程中，肌肉的表现会更加出色，就算最终你没有获得显著运动效果，类似的进步也是看得到的。”



Partch 补充道，不论你个人的生物钟如何，最好能在 10 小时内吃早餐、午餐和晚餐，这段时间与日照时间最为吻合。一觉醒来之后就能受到自然光的照射，在天黑以后限制接触蓝光屏幕（比如手机、电视和笔记本电脑），将对褪黑素的干扰降到最低，这样也同样能有所帮助。



Partch 说：“要了解的东西还有很多，不过知晓我们都基于自己的生物钟运转倒也很有趣，生物钟几乎控制着我们身体的一切。”不管你想要如何运用时间，你越是关注自己的生物钟，就越能掌控自己起床、吃饭、训练和睡觉的时间。