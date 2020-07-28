调整生物钟，提高睡眠质量和精力

并非每个人的昼夜节律都固定以 24 小时为周期，你的昼夜节律也可能是 23 或 25 小时。有些人的生物钟运行周期可能更短，只有 20 个小时。这就解释了为什么有些人是夜猫子，有些人习惯早起，还有些人总是有时差反应。
其实，这都和基因有关。
每个人的身体里都有一个中央生物钟，它会根据地球的 24 小时自转周期，告诉体内所有独立生物钟（肌肉、肝脏、胃部等部位的生物钟）当前的时间，并按时个别运作。这些生物钟都由生物钟蛋白调节，其中包括一种名为 PER 的主要蛋白。如果这种蛋白不同步，你的生物钟节奏就会变成常见的 23 小时或者更常见的 25 小时。美国加州大学圣克鲁兹分校 (UCSC) 等大学研究人员近期发现，体内酶（名为酪蛋白激酶 1）存在某种基因变异的人，生物钟节奏甚至会变成 20 小时。
虽然处于这类时间机制的人通常也能获得理想的 7 小时或更多睡眠，但昼夜节律紊乱，或生活节奏与地球昼夜更替不协调，仍会引发一系列健康问题。原理何在？你的生物钟本身会很努力地与地球周期保持一致，但如果生物钟周期实在相差太多，你就永远没办法真正跟上节奏，进而引发分子层面的紊乱。美国加州大学圣克鲁兹分校化学与生物化学系副教授兼此项研究的主要作者 Carrie Partch 博士说：“这就像是一直活在时差状态中。”
好消息是，科学家们认为这种导致生物钟运行周期为 20 小时的变异基因十分罕见（几率大概是百万分之一）。只有那些晚上 7 点左右入睡、凌晨 4 点左右起床（周末亦是如此）的人才可能有。这种变异基因与生俱来，甚至在孩童时期就开始影响你的睡眠周期，但你可能要到青少年或更年长时才会注意到，因为那时你对自己的睡眠时间有较多的掌控。
“你可以根据自己的目标调整生活方式（尤其是训练和进食的时间），以改变生物钟相位或时间设定，好让每日高峰状态提早或延迟到达。”
佛罗里达大学肌肉学研究所教授兼项目副主任 Karyn Esser 博士
Partch 说：“褪黑素可促进身体入睡，生物钟周期明显过短意味着褪黑素的释放过早达到峰值，因此你会较快感到疲乏，并在日出之前就醒来。”
无论你的生物钟周期是短还是长，都不必让它来支配你的节奏。佛罗里达大学肌肉学研究所教授兼项目副主任、昼夜节律与骨骼肌关系的主要研究人员 Karyn Esser 博士表示：“你可以根据自己的目标调整生活方式（尤其是训练和进食的时间），以改变生物钟相位或时间设定，好让每日高峰状态提早或延迟到达。”
有关生物钟与训练的研究还在进行中。不过，如果晚上八点你就觉得精疲力尽，那么可能在下午锻炼对你来说最有益。这是因为锻炼可以调整你的生物钟，推迟褪黑素的分泌，Esser 说道。如果午夜之前你还难以入睡，早上锻炼一会（最好是室外锻炼）也许可以调整你的昼夜节律，让睡意在一天中早些达到峰值。“值得一提的是，肌肉生物钟极易受运动影响，能够适应你安排的训练时间，因此你的肌肉可以习惯任何日程变化，”她说道，“在此过程中，肌肉的表现会更加出色，就算最终你没有获得显著运动效果，类似的进步也是看得到的。”
Partch 补充道，不论你个人的生物钟如何，最好能在 10 小时内吃早餐、午餐和晚餐，这段时间与日照时间最为吻合。一觉醒来之后就能受到自然光的照射，在天黑以后限制接触蓝光屏幕（比如手机、电视和笔记本电脑），将对褪黑素的干扰降到最低，这样也同样能有所帮助。
Partch 说：“要了解的东西还有很多，不过知晓我们都基于自己的生物钟运转倒也很有趣，生物钟几乎控制着我们身体的一切。”不管你想要如何运用时间，你越是关注自己的生物钟，就越能掌控自己起床、吃饭、训练和睡觉的时间。