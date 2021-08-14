马拉松世界冠军埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）在 42.2 公里马拉松比赛中能够保持怎样的配速？或许你已经知道这个令人惊叹的答案——每公里 2 分 50 秒。如果不知道，那就先赞叹一会儿这个速度吧。但你可能不清楚基普乔格另外一项更重要的数据：据说他在恢复跑期间的配速仅有每公里 6 分 35 秒。没错，这个速度比他的比赛配速慢了 1 倍。

现在花点时间思考一下你的恢复方式，你可能属于以下两类运动者。第一类运动者坚决不肯放松，他们认为少努力就意味着少进步；而另一类则以放松为主，他们认为低强度训练就是在沙发上好好伸个懒腰而已。但是埃鲁德·基普乔格的例子告诉我们，积极恢复应介于这两种情况之间。

苏·法尔松（Sue Falsone）是一名运动物理治疗临床专家，专攻运动恢复领域，尤其擅长研究如何快速衡量恢复效果。他表示：“无论你是新手跑者、优秀运动员还是运动发烧友，你都应该每周安排 1 到 2 天来进行适当的恢复训练，并且让训练强度保持在你最大强度的 50% 至 60%。”物理治疗专家苏·法尔松将这种训练称为复元日，因为此类训练能够让你加强运动表现，从而帮助你快速恢复元气，变得更加强健。