举个例子，压力袜作为一种可减轻运动后肿胀和疼痛的方式而被大肆宣传。然而，最近《开放获取运动医学期刊》上的一篇针对于今年发表的科学文献的系统综述表明，穿着压力袜的被试者感受到的肌肉酸痛感较轻，但这对治疗肌肉损伤或炎症并无效果。另一篇刊登于《国际运动生理学与运动表现期刊》的研究则发现，如果运动员相信压力袜的功效，恢复效果便会进一步增强。

再以充气加压装置为例，这种设备看起来就像是为手臂和双腿打上了软石膏。研究人员在《国际体育运动科学学术期刊》中指出，与持续穿着传统压力袜的被试者相比，穿戴充气加压装置的被试者恢复得更迅速且延迟性肌肉酸痛感更轻微，这可能也要归功于安慰剂效应。也有可能是因为充气加压装置的高科技外观更有说服力，我们无从得知。

其他恢复方式也有类似的发现，比如冰浴和按摩。一些研究表明，对于大多数被试者，如果他们相信某种疗法有效，则效果会更佳，这再次证明了大脑的强大作用。

